El Unicaja y Luis Casimiro se dan este fin de semana de tregua

El Unicaja y Luis Casimiro Palomo se han dado unos días de tregua. El entrenador del Herbalife Gran Canaria, que ayer se despidió de su plantilla, quiere tener este fin de semana de reflexión y de descanso, tras una temporada realmente dura, y en la que quiere sentarse con Berdi Pérez, director deportivo del Herbalife, para hablar sobre su futuro. Casimiro tiene ya una oferta del Unicaja sobre la mesa, con una extensión de dos temporadas, para convertirse en el máximo responsable del banquillo malagueño. Es el elegido del club y ahora la pelota está en su tejado.

Las conversaciones desde Los Guindos con su agente, José Cobelo, han sido constantes estos últimos días. Casimiro se ha querido mantener al margen de la negociación, ya que ha estado compitiendo hasta el jueves por la noche, momento en el que el Granca fue eliminado por el Real Madrid en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa. El entrenador manchego ya conoce el interés malagueño y la opción de volver a Málaga le seduce. Claro que antes quiere hablar con el que ha sido y todavía es su club, con el que ha hecho historia.

Luis Casimiro ha metido al Herbalife en la Euroliga por primera vez. Sin embargo, durante la temporada, en Las Palmas han tenido la sensación de que este ciclo estaba ya acabado. El subidón por derrotar al Valencia en cuartos de final y lograr la Licencia B que la ACB pone en juego para acudir a la Euroliga ha hecho que las cosas se replanteen en Gran Canaria.

Berdi: «Es nuestro técnico»

Berdi Pérez, de hecho, explicó ayer que ahora es el momento de dialogar entre las dos partes. «Evidentemente, estamos encantados con el trabajo de Casimiro y ahora debemos sentarnos con él para hablar de su posible continuidad. En cuanto a la plantilla, no sé todavía qué jugadores tendremos. Luis Casimiro dijo que tendríamos que sentarnos a hablar y en eso estamos, aunque no puedo establecer aún el plazo para saber quién será nuestro entrenador para la próxima temporada. De momento, Luis sigue siendo nuestro técnico, porque al fin y al cabo la temporada de Liga 2017-18 no ha terminado». La intención de las dos partes es reunirse en estos días.

En el Unicaja, mientras tanto, se esperan acontecimientos. El club cree que la llegada de Casimiro a Málaga se hará realidad más pronto que tarde. La confianza en el manchego y en su proyecto es total. En Los Guindos confían en que los términos de la propuesta verde convenzan al coach, y que cambie la Euroliga en el Herbalife por la Eurocup en Málaga, con un contrato de dos años y más dinero del que ha ganado este curso en Las Palmas. El club está seguro de que Casimiro no tendrá problemas para mirar a la cantera y que se podrá trabajar en el día a día con la normalidad perdida en los últimos tiempos. La semana que viene habrá novedades con Casimiro.