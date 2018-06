El Unicaja rodeará a Casimiro con técnicos de la cantera

El Unicaja aguarda acontecimientos para poder oficializar en los próximos días que Luis Casimiro es el sustituto de Joan Plaza en el banquillo cajista. Está previsto que el técnico manchego se reúna hoy en Las Palmas de Gran Canaria con el club amarillo, que podría presentarle una oferta para que siga en el banquillo del Herbalife, algo que salvo sorpresa rechazará el técnico de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), que en los próximos días podría convertirse en entrenador del Unicaja para las dos próximas temporadas.

La pasada semana, solo 24 horas después de que el Unicaja hiciera oficial que Joan Plaza dejaba de ser, tras cinco años, el técnico del equipo verde, el club anunció que su ayudante, Antonio Herrera, también abandonaba el cuerpo técnico del conjunto costasoleño.

Sin primer entrenador y sin ayudante a día de hoy, la dirección deportiva del Unicaja, encabezada por Carlos Jiménez, trabaja estos días en la reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo con la idea de que el entrenador-jefe venga sin asistente y con la firme decisión, también, de no salir al mercado a buscar ningún segundo entrenador, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Salvo cambio de planes, Luis Casimiro -si finalmente es el elegido- estará rodeado de técnicos de la cantera de Los Guindos. Ya es seguro que Boniface N´Dong seguirá en el cuerpo técnico, porque el club anunció su continuidad el pasado viernes, también se da por seguro que Ángel Sánchez Cañete seguirá siendo uno de los técnicos asistentes de la primera plantilla y el que ejercerá de mano derecha del primer entrenador también saldrá de la factoría de Los Guindos.

Paco Aurioles, técnico del equipo EBA, podría ser el elegido para esa función que las últimas cinco campañas ejerció Antonio Herrera en el Unicaja (aunque en los últimos meses su rol protagonista en el cuerpo técnico lo minimizó Joan Plaza). La pasada semana se conoció el fichaje de Germán Gabriel como director técnico de la cantera cajista. El expívot verde realizará a partir de ahora una labor que esta última campaña desempeñaba, precisamente, Paco Aurioles, a la vez que dirigía al Unicaja de la EBA. En el club se valora el trabajo de Aurioles, que apunta a mano derecha de Luis Casimiro en el primer equipo costasoleño.

No obstante, habrá que esperar acontecimientos. No hay nada oficial por ahora. Lógicamente, lo primero es cerrar la contratación del técnico-jefe, pero la intención de la dirección deportiva del club es la de apostar fuerte por los técnicos que trabajan cada día en Los Guindos. Si no es Aurioles será otro «canterano» el que esté en el cuerpo técnico de la primera plantilla.

Por cierto, la de Germán Gabriel está previsto que no sea la única cara nueva que se vea trabajando con los jóvenes jugadores verdes en las pistas de Los Guindos a partir de la próxima temporada.