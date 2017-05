Cinco manualidades para regalar por el Día de la Madre

En la lista de regalos originales para el Día de la Madre no pueden faltar las manualidades. Un pequeño detalle hecho a mano en el que hemos volcado nuestro tiempo y cariño es la mejor manera de demostrar el amor que profesamos por la mujer que ha cuidado y ha dado todo por nosotros: nuestra madre.

Decantarse por regalar manualidades este Día de la Madre es saber que estarás regalando unobsequio único, personalizado y que no requiere de unas habilidades especiales de destreza para que el resultado final termine conquistando su corazón. Además, si se cuenta con niños pequeños en casa, la idea se torna atractiva para hacerlos partícipes y mantenerlos entretenidos.

¿Lo tienes claro? ¡Pues manos a la obra!



Manualidades para el Día de la Madre: Un árbol genealógico



Seguro que a tu madre le hace una ilusión tremenda comprobar que 1) Valoras tus raíces, de dónde vienes y cogiste tus rasgos físicos, a quién le debes tus apellidos y 2) Tener una demostración de que ella ha hecho su tremenda aportación al árbol familiar contigo y con tus hermanos, de haberlos. Cuanto más elaborado de manera manual esté, claro, más especial será, aunque siempre puedes encontrar plantillas en internet. Un regalazo que seguro hará que se le escape una lagrimita.

Árbol genealógico familiar. Fuente: Craftown

Manualidades para el Día de la Madre: Una composición de fotos



No nos referimos al clásico marco con cuatro fotos bonitas de antaño –aunque tampoco es mal regalo-; para esta manualidad, necesitarás desempolvar la cámara de fotos y rebanarte los sesos pensando una buena idea. Puedes inspirarte en el ejemplo de la fotografía –la niña forma la palabra "mamá" con una letra en cada foto-, pero también podrías, no sé, recortar una silueta de cartón de tu madre a escala real y plantarla en escenarios divertidos o sorprendentes: en algún monumento, buceando bajo el agua, colgada de un puente o rodeada de chavales en un festival de música. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir.

Composición de fotos para 'escribir' madre. Fuente: EuropaPress

Manualidades para el Día de la Madre: Recrear una foto de la infancia



Otra idea, esta además muy en boga en las redes sociales. Coge el álbum familiar y busca una foto de la infancia que sea divertida. ¿La tienes? Que no sea muy complicada, porque vas a tener que recrearla. Es decir, poner la misma pose, en un escenario que se parezca, vestirte igual y€ ¡Patata! Tu madre se va a partir de risa.

Recrear fotos de la infancia. Fuente: Pinterest

Manualidades para el Día de la Madre: Un bote con recuerdos



Esta es una idea de lo más original. Es como una especie de marco digital, pero no hace falta gastarse dinero en otro ´gadget´ más que acabe cogiendo polvo. Además, no tiene ningún ensamblaje ni microchip, porque es totalmente analógico. Lo puedes hacer con cualquier motivo: cogiendo una foto de la infancia de tu madre –haz una copia, no recortes la original- o una foto familiar en la que estéis todos incluidos. Si es una foto de un picnic en el campo, po un poco de musgo y un trozo de tela a cruadros. Si es de una fiesta, dibuja unos globos y échale un poco de confeti. Son ideas. Las posibilidades son muchísimas.

Bote de recuerdos familiares. Fuente: GoodsHomeDesign

Manualidades para el Día de la Madre: Medallas especiales



En este Día de la Mare prueba a regalarle un broche de lo más especial. Para conseguirlo, sólo necesitarás recortar por la mitad (en vertical) un folio y doblar cada trozo como si fuera un acordeón. Vuelve a doblar cada trozo por la mitad para crear una forma de abanico. Pega los dos trozos formando un círculo y pega por encima otros trozos de papel para crear tu medalla. También puedes hacer esta manualidad para el Día de la Madre con papel de magdalenas.