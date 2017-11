Ideas caseras para decorar tu hogar esta Navidad

Llegan las fiestas de Navidad y no tienes adornos. Ni árbol, ni bolas, ni siquiera esas luces tan simpáticas que, en algunos casos, traen el típico villancico estridente. Pero no hay problema. La era del 'hazlo tú mismo'- 'do it yourself' para los que controlan de inglés- ha llegado y hacerse con unos buenos adornos de Navidad es posible con algo de cartulina, tela, hilos, pegamento, purpurina... y un poco de maña.

Origami

Si nuestra carencia de adornos viene de que no tenemos espacio donde guardarlo todo de un año para otro tenemos la solución. Unas cuantas cartulinas de colores y origami. Con ellas se podrán realizar abetos de todos los tamaños para poner encima de alguna balda o como centro de mesa. Aunque no todo queda en los árboles a la hora de dar forma al papel y la cartulina.

Las bolas de navidad también se pueden elaborar con cartulina. Solo hace falta recortar cartulinas con diseños divertidos usando un vaso como plantilla. Luego las doblamos y las vamos pegando juntas sin olvidarnos de añadir el cordón o hilo.



Las cintas decorativas

En los últimos años han aparecido nuevos productos ligados a las manualidades que han revolucionado el mercado del DIY. Uno de ellos es el famoso 'washi tape', o lo que es lo mismo, una suerte de cinta adhesiva que se puede conseguir de diversos colores o con diferentes dibujos y que vale para hacer todo tipo de cosas, desde decorar álbumes de fotos o cuadernos, hasta realizar un árbol muy navideño en la pared de nuestro salón. Este celo decorativo no tiene un pegamento tan fuerte como el normal, por lo que es perfecto para realizar la silueta de un árbol en alguna pared. También se pueden hacer conos de cartulina y decorarlos con las cintas como si fuesen abetos.



Pizarra divertida

Dibujar adornos en pizarra es perfecto para los pequeños de la casa.

Otra idea sugerente y muy divertida es pintar una de las paredes de la casa con pintura de pizarra. Así se podrá dibujar lo que se quiera, tanto en Navidad como durante otras fechas señaladas. Esta opción es ideal cuando contamos con niños en el hogar, ya que se lo pasarán pipa dibunjando sus propios adornos navideños. Por otro lado, para los menos atrevidos, está la opción de comprar una pizarra en sí para realizar el decorado.



Otras ideas para Navidad

A la hora de elaborar bolas de navidad también se pueden utilizar retales de tela. Si tienes ropa vieja o trozo de tela sobrantes de algún trabajo de costura, es tan simple como ir uniéndolos con alfileres hasta conseguir una pelota. El resultado quedará ideal. Además, otra idea es usar bolas de poliespan, impregnarlas de cola, pegar granos de arroz y pintarlas con spray. Si le añades un cordel o lazo serán perfectas para tu árbol o para crear una guirnalda.

Para los más mañosos, los adornos hechos de crochet o fieltro son bienvenidos. Desde bolas, hasta pequeños muñecos de nieve, abetos, estrellas... nada se resiste a la aguja y el hilo. Y también con hilo de lana se pueden realizar originales bolas. Se hincha un globo dejándolo del tamaño deseado, se llena el hilo de cola y se va pasando alrededor de la esfera. Después de secar se pincha el globo y preparado. Incluso pudes añadir luces para crear una preciosa guirnalda.

El fieltro es una opción para elaborar adornos.

Por otro lado, los elementos de la naturaleza también pueden ayudar. Recogiendo unas cuantas hojas caídas y llenándolas de purpurina se pueden conseguir un efecto increíble colgándolas en las paredes.

En cuanto a los posavasos para la mesa, cordones verdes y rojos son perfectos para su realización, simplemente haciendo una esfera y uniéndola con algo de pegamento y listo.

También se puede realizar un árbol con algunos granos de café. Con una cartulina en forma de cono, se impregna con cola y se llena de granos de café, después es tan sencillo como añadirle un pie de madera y listo. Lo mismo se puede hacer con tenedores de plástico. Quitando todos los mangos de los tenedores y pegando las partes superiores en un cono de cartulina se logra un árbol nevado perfecto para Navidad.