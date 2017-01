Las 7 vidas de Donatella Versace

Ella inventó Google Imágenes. No es broma. Hace unos meses, Eric Schmidt, director ejecutivo de la empresa, confesó que se les ocurrió crear una sección de búsqueda de fotografías cuando, "en el año 2000, tuvimos una avalancha de búsquedas del escote de Jennifer López en los Grammy". ¿Quién no se acuerda de aquel vestido verde con una abertura hasta el ombligo? Quizá no haya entrado en los anales de la Historia del Traje, pero sí en los de la Historia del Pop. Y eso que nació de un error. "Le envié a Jennifer el vestido equivocado. Me llamó y me dijo: ´¿Y ahora qué me pongo? ¡Esto es demasiado abierto!´. No sabía qué decir, y al final contesté: ´Pues ponte cinta de doble cara por dentro. Eso hizo", recuerda Donatella Versace entre risas. Se muestra completamente cercana y responde con toda naturalidad a las preguntas de Simone Marchetti, editor de moda del diario La Repubblica.