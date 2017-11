Let´s party

Ariadne Artiles (Las Palmas, 1982) es una chica con suerte. Llegó a Madrid siendo adolescente para cursar el último año de COU. Una semana después de acabar el curso estaba en Estados Unidos haciendo una campaña para Abercrombie junto a Bruce Weber. "Yo no sabía ni quién era, no le di ninguna importancia. Trabajar con él fue muy fácil, porque es muy respetuoso, llano y cercano". Son sus primeros recuerdos de una campaña que le cambió la vida. Weber solía preguntar quién estaba dispuesto a posar desnudo o a hacer top less, pero Ariadne lo tenía claro y no se arrepiente: "Me encanta ver ese tipo de fotos pero soy pudorosa y no me apetece que mi abuela me vea desnuda en una revista...