El porqué. Señoras CEO

Edad y peso son, por decirlo con eufemismos, los puntos débiles de la moda, aunque la diversidad de tallas y generaciones está poco a poco abriéndose paso. Por fin diseñadores como Michael Kors, Dries van Noten o Prabal Gurung, entre otros, se han dado cuenta de que no se trata de segregar con líneas distintas de productos, sino de mezclar y, sobre todo, integrar rasgos diversos. Porque las "mujeres reales", esa etiqueta hipócrita que se suele poner al lado de una modelo que no lleva una 38 ni tiene ya 25 años, no existen. O somos todas o no es ninguna...