Carlos Manuel Álvarez Rodríguez: "Fuimos rebeldes funcionales"

Un periodista, Carlos Manuel Álvarez (Matanzas, Cuba, 1989) reivindica su profesión, tan desprestigiada últimamente, para contar una realidad casi incomprensible: lo que queda de la revolución cubana.

F&A: "Esto se está acabando. Ha llegado la hora de empezar a contarlo", se dice en tu libro. ¿Te sientes privilegiado por estar en el sitio y el momento adecuados?

Carlos Manuel: No me siento así. ¿Cuánta gente no habrá experimentado en 60 años la sensación de que "eso" se acababa? Y con razón, siempre se ha estado acabando. La Revolución no ha hecho otra cosa, año tras año, que concluir. No obstante, algo es cierto. Se restablecen relaciones con EE UU solo una vez. Fidel Castro, como todos, muere solo una vez. Ismail Kadaré dice que no se pueden sacar dos muertes de un mismo cuerpo...