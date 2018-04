Diez años en el paraíso

Todos se suman hoy en día a la tendencia del wellness, pero cuando diez años atrás la familia Bataller ideó un concepto que uniera bajo un mismo techo las terapias naturales más efectivas y contrastadas, teniendo como pilar una nutrición saludable y terapéutica (a la par que exquisita, he de decir) sin dejar de lado los últimos avances en materia científica pocos entendían el concepto: ¿spa? ¿clínica? Personalidades de todo el mundo no fallan a su "puesta a punto" anual en SHA (cuentan con más de un 50% de huéspedes repetitivos) y no han dejado de crecer, tanto físicamente como en equipo. La "familia SHA" está compuesta ya por más de 300 profesionales de 40 nacionalidades distintas, entre ellos mas de una treintena de reconocidos médicos.