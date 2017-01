Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se casarán este 2017

Desde que hicieran pública su relación mucho se ha especulado con la posible boda entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, siendo sus protagonistas los encargados de dilatar el rumor. Y aunque no han querido dar una fecha exacta ni una respuesta contundente la boda del premio Nobel y la "reina de corazones" será este 2017 y sin duda se convertirá en el enlace del año.

Aprovechando las navidades visitaba el plató de 'Sálvame Deluxe' Julio José Iglesias, el hijo más cercano del clan Preysler, que una vez más contestó a todas las programas de los periodistas con la simpatía y generosidad que le caracteriza, regalándole al programa algunos buenos titulares que sin duda darán mucho que hablar.

Julio José fue interrogado por María Patiño y el resto de colaboradores sobre su familia, centrándose la atención en la relación entre su madre y el escritor. Julio que relató como fue la cena de Navidad en la que se juntaron toda la familia, ha sido el encargado de confirmar que Isabel Preysler y Vargas Llosa se casarán este año y asegura que están muy enamorados.

Además, con la naturalidad que le caracteriza, el cantante ha confesado que lo más seguro es que se casen en secreto: "Seguro q se casan en secreto y no me molestaría. Y seguro q con una revista de por medio pero no es nada malo". Julio José que garantiza la boda para este 2017 asegura que será un enlace secreto y bromea confesando que de la boda de su madre con Miguel Boyer se enteró a través de la prensa, por lo que no descarta que en esta ocasión vuelva a ocurrir.