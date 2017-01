Selena Gomez y The Weeknd no ocultan su amor

Dos de los solteros más cotizados del panorama internacional se convierten en la pareja reveladora del 2017 nada más comenzar el año. Selena Gomez y el cantante The Weeknd están juntos y muy enamorados según demuestran unas fotos publicadas por TMZ.



Aunque no se conocen datos relacionados sobre esta sorprende relación y el entorno de los artistas todavía no se ha pronunciado al respecto, las fotos demuestran los acaramelados que están, incluso besandose en público.







se encuentra recuperándose de una depresión por las consecuencias que le ha dejado el Lupus y The Weeknd rompió hace poco con la modeloSin embargo, parece que la pasarela de Victoria' Secret tiene un poder mágico y después de que el cantante se subiera hace un mes en París, ha ido a coincidir con otra de las artistas más fieles al show de la marca de lencería para empiezar el año sin ocultar su amor. ¿Cómo le sentará a Justin Bieber?