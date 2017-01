Famosos que se darán el "sí, quiero" en 2017

Katy Perry y Orlando Bloom, Amanda Seyfried o Miranda Kerr encabezan la lista de celebrities internacionales que se darán el "Sí quiero" durante este 2017 que acaba de comenzar. En España deportistas cómo Marc Bartra, Víctor Valdés y Mario Suárez, modelos cómo Malena Costa, actrices cómo Dafne Fernández y personalidades cómo Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa celebrarán también su compromiso este año.

Según recuerda Bodas.net, la mediática pareja formada por Katy Perry y Orlando Bloom sorprendió en la 12ª gala Annual UNICEF Snowflake Ball, que se celebró en el Cipriani Wall Street de Nueva York el pasado 29 de Noviembre, mostrando un impresionante anillo en su mano izquierda, dónde se lleva tradicionalmente la alianza. La joya acaparó todas las miradas y ya se habla de boda para este 2017 cuándo la pareja lleva un año compartiendo su amor. Por otro lado, la actriz Amanda Seyfried se casará con su novio Thomas Sadoski, a quien conoció hace menos de un año. La pareja coincidió el año pasado, mientras participaban en el show de Broadway 'The Way We Get By' y su relación se afianzó mientras rodaban la película "The Last Word". La guapísima actriz norteamericana ya se ha vestido de novia en la gran pantalla, pero seguro que sorprenderá en la vida real.

En España aún estamos asombrados por la increíble pedida de mano de Mario a Dafne Fernández, la pareja lleva saliendo desde la primavera de 2015 y en su tour por Estados Unidos, en su visita a Graceland el fotógrafo le ha pedido matrimonio junto al lugar de descanso de nada menos que Elvis Presley. La actriz y bailarina ya había comentado en varias ocasiones que quería casarse así que, su sueño se va a hacer realidad este 2017. Sueño que comparte con las novias y novios de la Comunidad de Bodas.net que ya están organizando su boda para 2017. En contraste, una pareja que lleva más tiempo como Mario Suárez y Malena Costa también se darán el "Sí, quiero" este año tras ser padres en 2016 de su hija Matilda. La pareja está preparando su boda desde la Costa del Azahar, dónde se mudaron este verano, y quieren casarse en Mallorca el 17 de junio. Malena vestirá de Pronovias y compartirá protagonismo con su pequeña.



Las bodas más sonadas de 2016



Sin escatimar en gastos, las bodas de los famosos suelen estar cargadas de detalles, con lujosos caterings, en espacios de ensueño muy exclusivos y con invitados de lujo. Fue el caso en 2016 de la boda de Sofía Vergara que lució un vestido diseñado en exclusiva para ella por Zuhair Murad. La música de Pitbull sonó en su boda y la decoración floral, simulando un verdadero cuento de hadas, fue diseñada y ejecutada por el equipo de Jeff Leatham. El elenco al completo de la serie que co-protagoniza Modern Family, así como un buen número de actores y actrices de Hollywood y personalidades del panorama musical internacional, acompañaron a la feliz pareja.

En España asistimos en 2016 a la boda de Dulceida con su novia Alba Paul, una boda en la playa, con cambio de vestido para la fiesta nocturna y con gran cantidad de invitados famosos en nuestro país. En estos momentos, la pareja se encuentra de Luna de Miel en las Maldivas, otra de las partidas de las bodas, el viaje, en la que los españoles suelen invertir unos 2.600€ de media.

¿Cómo serán las bodas de Víctor Valdés, Marc Bartra, Malena Costa o Dafne Fernández? Y la pareja Preysler - Vargas Llosa ¿nos sorprenderán con la boda del año en España? En los próximos meses seremos testigos de sus reacciones, preparativos y estamos ansiosos por ver el resultado final y las características de estos matrimonios que, salvo sorpresas, serán bodas con marcada personalidad fieles a sus protagonistas y al ambiente de alto standing en el que viven su cotidianeidad.