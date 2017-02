Belén Esteban, con el agua al cuello por las deudas

Belén Esteban reconoce en "Lecturas" que a este paso no tendrá ni para comprarse el pan. Palabra de la "princesa del pueblo", que en una entrevista a Mila Ximénez explica su mal momento económico, acechada por las deudas debido a la mala gestión de su exrepresentante. "Me han visto tan desesperada que hasta Mila y Carlota me han ofrecido dinero", explica la amiguísima de Jorge Javier, quien sigue con su batalla contra Isabel Pantoja, a la que no perdona haberle puesto los cuernos con "El Hormiguero" y no pasar por su "Sálvame". Para reír tienen motivos Bertín Osborne y su mujer Fabiola, quienes celebran el décimo cumpleaños de su hijo Kike, al que al nacer los médicos no daban apenas esperanzas de vida.

Todas las revistas, menos "Semana", ofrecen mix, resumen, análisis, encuesta, ranking y todo lo que pueda dar de sí la gala de los premios "Goya". En "¡Hola!" organizaron su particular posado con actores y actrices para elegir, como la más elegante, a Amaia Salamanca seguida muy de cerca de la asturiana Paula Echevarría. Pero las protagonistas absolutas de la portada son la Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía, en la nieve. Días atrás estuvieron en Astún (Aragón) esquiando con sus padres y la revista ofrece muchas fotografías de la escapada familiar. La cuestión no es menor, pues es el primer posado de invierno que ofrecen los Reyes con sus hijas. "¡Hola!" despacha su portada con una boda y una ruptura: la primera es para un armador griego, en Londres, que invitó a varios "royals" y aristócratas, entre ellos, a la Reina Sofía; la segunda, para Imanol Arias, que confirma un secreto a voces en los últimos tiempos, su separación de Irene Meritxell.

Muy juntos aparecen en "Semana" el príncipe Harry y su novia Meghan Markle, en una foto que, si no es la primera, es de las pocas que hay de ambos de paseo y abrazados. Una imagen en la nieve de la Reina Letizia y Leonor preside la portada, que se completa con la aclaración sobre la custodia del hijo de Paquirrín y su ex Jessica Bueno: ésta podrá llevarse al menor a Londres "cuando quiera".

Y otra reina, la de las mañanas, para "Diez Minutos": Ana Rosa Quintana, que cumple 12 años de programa en televisión. La blanca escapada real a la nieve y los "Goya" cierran el quiosco.