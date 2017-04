El cabreo (y la soledad) de David Bustamante

Aunque con menor intensidad, los Bustavarría (Bustamante y Echevarría) siguen en el candelero por una ruptura sentimental que ni uno ni otro quieren confirmar, aunque es un secreto a voces. A voces acabó desesperado David Bustamante días atrás, harto del acoso de los fotógrafos y reporteros. Así lo recoge "Lecturas" en su portada semanal: "Pierde el control y explota" describen junto a una foto del cantante, solo y con cara de pocos amigos.

No tiene mejor cara María Teresa Campos, pillada por la calle sin arreglar (ni peluquería, ni maquillaje), lo que ha venido como anillo al dedo a la revista para ilustrar la desazón de la presentadora de televisión por estar lejos de su amado novio. "Destrozada sin Bigote" titulan sobre la ausencia de él, en la isla de "Supervivientes". Allí también está Juan Miguel, peluquero y ex de Karina, cuya hija proclama en la portada: "Me encanta que mi padre sea bisexual". La niña, más bien adolescente, promete. Y más líos familiares para Rociíto, a la que "Lecturas" recuerda que cumple 40 años sin hablarse con su hermana Gloria Camila, también en la isla y también con ganas de líos: "No creo que Rocío sea buena madre".

"Lecturas" es la única revista del quiosco rosa que no lleva a Palomo Linares a su portada. El resto así lo hace para recordar y homenajear al malogrado torero, fallecido el lunes. "Una vida de novela con un complicado final familiar" resume "¡Hola!" en referencia a las desavenencias con sus tres hijos que parece que se arreglaron antes de fallecer el matador. Se hace mayor Tana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera. Su madre enseña en la revista las joyas que ha diseñado en homenaje a su madre y abuela de la primera, la recordada Duquesa de Alba, y explica también los preparativos para la puesta de largo de la joven. Otra Eugenia, Silva, cuenta las horas para ver la cara de su segundo hijo y desvela en "¡Hola!" que hace un año tuvo un aborto, de ahí que ahora ella y su marido, Alfonso de Borbón, estén el doble de ilusionados de "dar un hermano" a su primogénito.

Por la playa pasea María Patiño orgullosa: estrena pechos y "Semana" así lo constata con una fotografía que, dice la revista, es la primera tras su cambio de imagen. También recogen que Bustamante se refugia en la familia mientras él y Paula Echevarría hacen "vidas separadas": por separado van sus fotos, la de la actriz de paseo, con rostro serio, y la del cantante con su madre, más serios todavía. "No superó su operación de corazón", informan de la inesperada muerte de Palomo Linares a los 69 años.

"Uno de los grandes", dice "Diez Minutos" del torero. La revista publica de nuevo la entrevista que éste concedió tiempo atrás a la periodista Rosa Villacastín. También hay hueco en la portada para dos que buscan guerra: Ivonne Reyes, que está en plena batalla con su ex Pepe Navarro, y Rosa Benito, que por lo visto regresa a la tele para defender a su sobrina Rociíto de los ataques de su ex Antonio David.