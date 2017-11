La semana de los famosos, en cinco imágenes

Los problemas de salud de Shakira, el triunfo de Luis Fonsi en los Grammy y los rumores sobre el posible embarazo de Sara Carbonero son algunas de las noticias más destacadas de las 'celebritys' esta semana. Repasamos, a través de sus redes sociales, los últimos días de los famosos.





Shakira suspende su gira mundial

Ustedes son mi más grande incentivo. Y cuando cante otra vez para ustedes querré que no acabe jamás! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 11:07 PST

Luis Fonsi arrasa en los Grammy Latinos

Una noche que jamas olvidare. Le dedico esto a mi Puerto Rico. Gracias @daddyyankee por ser parte de este viaje. Gracias @erikaender, @andrestorrest, #MauricioRengifo @latingrammys ???? Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 9:01 PST

Sara Carbonero aclara los rumores sobre su embarazo

?????? ??@cucocuervo #unpoquitomásdeayer #AgathabySara #Saudade #yahabéisvistolanuevacolección? Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 2:32 PST

Cristina Pedroche, en defensa de los derechos de las mujeres

Blake Shelton, el hombre más sexi del año según 'People'

?Thank you @people!!!! Don't hate me because I'm beautiful... ? Una publicación compartida de Blake Shelton (@blakeshelton) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 5:03 PST

La cantante de Barranquilla está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Unale ha obligado a cancelar los conciertos de 'El Dorado Tour'. Las fechas han sido pospuestas al próximo año.La canción del verano, esa que no se ha dejado de escuchar a todas horas y en todos lados, sigue cosechándole éxitos al cantautor puertorriqueño. Fonsi se ha hecho conen losde este año gracias a su éxito, 'Despacito'.La periodista ha aprovechado su visita exprés a Madrid -donde ha presentado su tercera colección con la firma de joyas Ágatha- parapor tercera vez. Ha declarado que los rumores surgieron por culpa de una mala foto: "La presentadora estápor todo lo que hace y ha utilizado su cuenta de Instagram para: "Si me pongo escote y falsa corta soy una guarra (?), si me pongo un vestido tapado es que no soy sexy". En la misma red social, la colaboradora de 'Zapeando' ha reivindicado el derecho de las mujeres a hacer "lo que les dé la gana".El cantante de música country ha sido elegido por la revista 'People' como. Shelton, que saltó a la fama en 2011 por formaren EEUU, recoge así el testigo del actor