Ágatha Ruiz de la Prada firmó su divorcio con un burka

Como sus diseños, Ágatha Ruiz de la Prada es única en su especie. La diseñadora madrileña, que se separó del periodista Pedro J. Ramírez a finales de 2016, ha saltado a la palestra de nuevo por unas declaraciones y unas fotos de lo más inquietantes.

Porque lo de Ruiz de la Prada siempre ha sido originalidad, hasta para ir a firmar un divorcio, y así lo ha relatado en exclusiva para la revista ¡Hola!. La ganadora del Premio Nacional de Diseño de Moda ha contado que el día que fue a finiquitar la separación con Pedro J. acudió tapada de pies a cabeza ataviada con un burka. El tabloide del corazón ilustra el reportaje con las imágenes de Ruiz de la Prada con la vestimenta, un regalo de unos amigos que viajaron a Afganistán.

"Firmé mi divorcio con un burka porque no quiero que mi ex me vuelva a ver", subtitula la publicación, en la que la diseñadora desgrana sus razones. "Sólo se me veían los ojos. ¡Fue tan alucinante! Aunque ya sabía que no íbamos a estar en el mismo cuarto, porque el divorcio se firmaba en salas separadas, me vestí por si nos llegábamos a cruzar en algún momento. Me daba igual que la gente me pudiera reconocer o no. Lo único que yo quería era que él no volviera a verme nunca más".