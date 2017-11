Miguel Ángel Silvestre y Albania Sagarra han roto

Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero. Su ya exnovia ha sido la encargada de anunciar la ruptura en su primer vídeo de su recién estrenado canal de YouTube.



Albania Sofía comienza el vídeo diciendo "quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos". Más tarde, la alicantina vuelve a hablar de su relación rota: "Ahora que estoy en Miami da la impresión de que me lo estoy pasando muy bien. Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro... tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes".





??????@miguelangelsilvestre // @c.tangana Una publicación compartida de Albania Sagarra (@albaniasofia) el 28 de May de 2017 a la(s) 5:24 PDT

Además, Albania quiere dejar claro que entre ellos sigue existiendo una bonita amistad: "y, sobre todo, mejor persona, así que por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos. Él es amigo de mis padres, de mi familia entera y le quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar ya la situación.".Tras esta aclaración, la joven continúa con su vídeo en el que está acompañada por una amiga y sus perros. Amante de los animales, Albania Sofía y Miguel Ángel compartían esta pasión además de su profesión como actores. Juntos desde la primavera pasada,Un amor que parece haberse esfumado recientemente, es más, cuando Miguel Ángel visitó nuestro país recientemente evitó hablar de Albania refiriéndose únicamente al amor que sentía por sus padres: "Todo el mundo sabe que yo estoy muy enamorado de mi madre, porque la admiro mucho,, y mi padre también lo ha dado todo siempre por mí".