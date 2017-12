Cristiano exhibe a su hija recién nacida vestida de tigresa

Semana de "macropuente" festivo en España y el quiosco rosa se adelanta un día para que el que lo quiera pueda irse de vacaciones con las revistas en la maleta.

Los fans de "¡Hola!" estarán además encantados con el entretenimiento que les ha reservado la "biblia rosa" para estos días de su asueto: un largo rato de lectura de la primera entrevista en exclusiva que concede Georgina, la novia y madre de una de los cinco hijos de Cristiano Ronaldo. En portada se averigua la línea de la misma. La chica dice que ella y el futbolista tienen una relación "muy bonita" y que nada más despertarse por la mañana corren a la habitación de los pequeños a abrazarlos. Todo esto servido con una foto de la feliz mamá y la pequeña Alana Martina, la hija de ambos. Lo mejor de todo, el atuendo de la bebé: un mono con estampado de leopardo o de tigre, o de algún animal similar. Muy fashion. La portada se completa con dos reseñitas: el "cuento de hadas" de Meghan Markle, recientemente comprometida con el príncipe Enrique de Inglaterra, y la boda "chic" de Christian de Hannover y Sassa de Osma en Londres. En estas dos fotos no se ve ningún atuendo de leopardo y sí mucho glamour. Realeza ayuda.

"María Teresa Campos irreconocible en Nueva York" titula "Lecturas". Muchos dirán: "¡Y tanto!". La matriarca ha emulado a la mismísima Audrey Hepburn y ni corta ni perezosa se ha colgado un collar de perlas y cubierto con un "little black dress" para darse un paseo por delante de Tiffany. No le faltaban ni el café ni el croissant. Por América andan ella y sus dos hijas grabando un programa de televisión del que poco quedará por saber dado que aquí en España se informa cada día de sus andanzas. "Lecturas" da cuenta en portada de otros famosos que no están para tantas alegrías: Shakira y sus problemas de voz, que necesitarán "al mejor cirujano del mundo", y Antonio David Flores, que no tiene ni para pipas. Al parecer su ex, Rociíto, no le pasa nada para los dos hijos que tienen en común y todos viven del sueldo de la mujer de él, Olga.

Las Campos acaparan la portada de "Semana", que asegura que se "desmelenan" en Nueva York. En una foto aparece María Teresa, con el famoso "little black dress", y en otras dos también sus hijas, Terelu y Carmen, más abrigadas por el frío que debe de hacer por allá. Nada de frío tendrán en el Caribe Ana Boyer y Fernando Verdasco, que allí se casan estos días. "Semana" mete el dedo en el ojo (por aquello de que Ana no hace buenas migas con Mario Vargas Llosa, novio de su madre Isabel Preysler) y recuerda que la isla elegida por la pareja es la preferida de Isabel y el malogrado Miguel Boyer cuando ambos disfrutaban de un feliz matrimonio. Malas noticias para Alba Carrillo, a la que Fonsi Nieto le ha pedido la custodia del hijo de ambos.

"Indignada" cuenta "Diez Minutos" que está Carrillo con la petición de su ex. Para felicidad la que rebosan Carlos Felipe y Sofía de Suecia, tras bautizar a su hijo. Pero la que está contenta como unas castañuelas es Cristina Pedroche. Se acerca Nochevieja y ella está dispuesta a dar la campanada de nuevo con su vestido, ya un clásico de la medianoche del 31 de diciembre en España. "Será atrevido e irreverente", avanza la presentadora. No habrá que perdérselo.