Sara Carbonero se une a la batalla contra los ´haters´

Sara Carbonero se encuentra viviendo una etapa muy dulce en Oporto. Enamorada de la ciudad portuguesa, la periodista no duda en mostrar siempre que puede los encantos que ofrece esta localidad a las orillas del Duero.

Pero además de ser la mejor embajadora de Porto, Sara continúa con su blog, donde esta vez ha escrito un alegato en nombre del amor. Inspirada por la denuncia pública de Lovely Pepa, Carbonero ha querido hacer frente a todos los haters a los que se enfrenta diariamente.

De forma muy clara y precisa, la mujer de Iker Casillas ha alzado la voz en contra de aquellas personas que se escudan en el anonimato que brinda Internet para meterse con los personajes públicos: "Recuerdo que la primera vez que escuché esta palabra (referencia a haters) incluso me hizo gracia, me pareció algo simpático. Os hablo de hace muchos años, cuando no había tantos. Por entonces no entraba en mi cabeza que realmente pudiera existir un grupo de personas cuyo único objetivo en la vida fuera el de molestar y hacer daño a personas que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen y -también en la mayoría de los casos- amparados bajo un cobarde 'nick' o anonimato".



"Hoy nadie se libra de estos ataques"



Y es que para la madre de Lucas y Martín Casillas es incomprensible que las personas critiquen cada uno de los pasos que dan algunos famosos en redes sociales: "Luego está la frase 'es que si te expones, pues aguanta las críticas'. Hombre, y también me "expongo" cada día cuando salgo a la calle o voy al parque con mis hijos y ningún desconocido viene y me dice: Oye pues eres horrorosa ¿eh? y además es que no vales nada, eres una trepa y no te mereces estar donde estás, seguro que has tenido que hacer muchos favores a alguien. Y además estás educando fatal a tus hijos, eres una aburrida, tienes el culo caído y la tripa gorda".

Una realidad muy triste que ha aumentado en los últimos años ya seas un personaje conocido o anónimo: "Hoy nadie se libra de estos ataques, da igual si eres 'conocido' o anónimo. Igual que el amor está en todas partes, el odio también. Leía el otro día que los casos de bullying han aumentado un 240% los últimos dos años".

Aún así, la presentadora no quiere terminar su último post de Cuando nadie me ve con mal sabor de boca por eso hace una selección de sus poemas favoritos entre los que se encuentras autores contemporáneos como Elvira Sastre o Marwan.