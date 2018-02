Jennifer Lawrence revoluciona un vuelo para animar a su equipo antes de la Super Bowl

El pasado domingo se celebró uno de los acontecimientos más esperados en EEUU, la Super Bowl.



Minutos antes de que comenzase el partido, la actriz Jennifer Lawrence volaba de Nueva Orleans a Los Ángeles en un avión comercial de los Philadelphia Eagles, uno de los dos equipos que jugaba y del que es muy fan.



Para animar a los jugadores, Jennifer no pudo resistir la tentación de acercarse hasta la cabina del piloto y lanzar un mensaje a todo el pasaje desde el telefonillo de las azafatas.



"No soy el piloto, soy Jennifer Lawrence, hoy es 4 de febrero, domingo de Super Bowl, y quiero animar a mi equipo gritando ´fly eagles fly´", pidió a todos los presentes, antes de que una azafata le pidiese que se sentará de nuevo en su asiento.







Jennifer Lawrence takes over plane speaker system to do #flyeaglesfly Chant



