Penélope Cruz quiere hacer las paces con Donatella Versace

El invierno enfría el corazón y el famoseo patrio no se ha prodigado mucho en la última semana, aparte de la gala de los "Goya". A ésta recurre "Hola" en su portada, con una gran foto de Penélope Cruz y su impresionante modelo blanco de Versace con el que consiguió ser el centro de todas las miradas y también de todos los comentarios: nadie daba un duro por que la actriz llevaría un diseño de Donatella después de que ésta haya puesto a parir la serie en la que participa la primera sobre el asesinato de Gianni Versace. Pero ahí se plantó la madrileña enfundada en un entallado y blanco vestido con el que eclipsó a todo el mundo, incluido a su esposo Javier Bardem.

Un gesto en el que muchos han visto el intento de Cruz por firmar la paz con la diseñadora italiana. A ver en qué queda? La revista también recoge las declaraciones de Isabel Pantoja al ir a ver a nueva nieta. No son sobre la que pequeña, sino sobre esa hija que tantos disgustos le da. "Amo a Isa por encima del bien y del mal", dice la tonadillera. A falta de monarquía de sangre azul, llega la de la aguja y el hilo. "Hola" declara "familia real" de la moda a Cindy Crawford, su marido y su guapa prole. Todos posan en su mansión de Malibú.

La televisión nutre la portada de "Lecturas", donde Diego Matamoros anuncia que se casa con Estela Grande, a la que atribuye su buen momento actual: "Estaba hundido y me ha salvado". El bodorrio promete, pues quieren reunir a toda la familia, incluido al padre del novio, Kiko Matamoros. Una que no da tregua es Alba Carrillo, quien siempre tiene algo que decir a alguna de sus exparejas. En este caso, le toca al tenista, Feliciano López, que acaba de echarse novia. "Me da pena", dice Alba de la chica. "Operación Triunfo" ha encumbrado al presentador Roberto Leal, entrevistado en "Lecturas", donde también ofrecen un completo álbum fotográfico de los premios "Goya".

¿Por qué llora "amargamente" Carmen Borrego en Chile? "Semana" lo cuenta en su interior. En la portada dejan una gran foto de la hija mayor de María Teresa Campos con cara de pocos amigos. La revista incluye a Amaia, la ganadora y gran estrella de la última hornada de "Operación Triunfo"; y también desvelan la identidad de la novia del cantante Pablo López, y no es Malú.

Jorge Javier Vázquez ha roto definitivamente con su novio Paco y ahora trata de "enfocar" su nueva vida, según declara a "Diez Minutos". Lejos de crisis y rupturas, María Teresa Campos y Edmundo Arrocet pasean su amor por Argentina, "muy románticos y cariñosos". La revista ha pillado a Paula Echevarría visitando la "casa de sus sueños", a la que se supone que se irá a vivir tras romper definitivamente con David Bustamante. No falta tampoco un completo reportaje de los "Goya", con la imprescindible lista de las más elegantes. Sí, la encabeza Penélope Cruz.