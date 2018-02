Pelayo comete la mayor locura por amor

Pelayo Díaz está de lo más enamorado de su chico, Andy Mc Dougall, y lo ha demostrado cientos de veces en sus redes sociales, parece que el amor y el día de San Valentín son muy especiales para Pelayo.



"Os ha pasado que os encontráis a vosotros mismos escribiendo el nombre del chico que os gusta en un papel? O te das cuenta que llevas un rato mirando sus fotos? O con los lacasitos que te vas a comer has hecho su nombre? Pues a ese nivel de enamorado estoy yo de Andy", escribía en su Instagram.





Y aunque el estilista no pudo disfrutar del día de los enamorados junto a él por tener que acudir a su cita diaria como jurado de Cámbiame, ha hecho una locura por amor, sY es que Andy también piensa en hacer locuras por amor, el día de San Valentín escribía junto a una foto de ambos en Instagram: "Hasta hace unos meses atrás yo decía amo vivir en Buenos Aires, acá está mi gente , mis amigos , mi familia y tengo el mejor trabajo del mundo... no me iría por nada ni por nadie.Que no iba a poder estar separado de vos, que por más que seamos de otros continentes iba a tener que mover mi mundo para poder compartir mi vida junto a ti"."No sabemos que será del mañana , peroPorque te busco en la mitad de la noche y me doy cuenta que te necesito para sentirme completo . Asique acá estoy... a pasos de hacer mis maletas para irme a comenzar una vida juntos! Es así gente, el amor todo lo puede, hasta lo que nunca imaginaste puede ocurrirte y no saben lo lindo que es. En este estado cometes locuras cómo las nuestras,(ni hablar de pagar las tarjetas de crédito después) pero estar juntos compartiendo momentos vale más que todo el dinero del mundo! Porque como decía Aristóteles, el fin supremo del hombre es buscar la felicidad y yo con vos soy muy feliz!" finalizaba Andy.No sabemos si habrá tomado al fin la decisión de venirse a España junto a Pelayo, pero lo que sí se puede apreciar esque están de lo más enamorados y no pueden vivir el uno sin el otro y es que como ellos mismos dicen: "Love wins".