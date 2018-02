Pelayo Díaz anuncia su boda con Andy McDougall

Pelayo Díaz está pasando por un muy buen momento al lado de Andy McDougall, el argentino que ha conseguido enamorarle y hacerle recuperar la felicidad y la ilusión tras el fallecimiento de su ex pareja, el diseñador David Delfín.



La pareja, que no duda en mostrar continuamente su complicidad y felicidad ni en regalarnos románticas fotografías a través de las redes sociales, ha querido dar un pasó más allá en su relación.





La revista Lecturas ha confirmado en exclusiva que el colaborador de Cámbiame y su pareja se casarán este año en Madrid. A pesar de no tener aún fecha definitiva y tener por delante muchos preparativos, ambos han confesado que. Además, desvelan que formar una familia entra dentro de sus proyectos de futuro puesto que Pelayo ha logrado inculcar a Andy sus pasión por los niños.Pelayo Díaz ha hablado también sobre los que serán los invitados de su boda y ha asegurado que tiene muy claro que quiere quey que Alaska, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández y Rossy de Palma, no pueden faltar porque ellos y su círculo han sido los que verdaderamente le han enseñado a querer.Respecto a su conflicto con, Pelayo ha confesado que echa mucho de menos a la que fue su compañera en las grabaciones de Cámbiame ya que durante un largo periodo de tiempo ha sido su amiga y la quiere muchísimo. Sin embargo, considera no estar arrepentido de haber sido crítico con ella porque "A los amigos les digo verdades".No obstante, Pelayo está dispuesto a reconciliarse con Natalia y asegura que aunque aún no han hablado todavía, le dará todo el tiempo del mundo para hacerlo y que "cuando ella quiera, yo voy a estar aquí".