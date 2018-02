Arantxa Sánchez Vicario: "El tiempo ha demostrado que me equivoqué"

Hasta el Caribe se ha ido Jorge Javier Vázquez a llorar las penas de su ruptura sentimental. Pero no se ha ido solo, sino con su madre, que se encargará de que el presentador no sufra más de la cuenta. "No me lo esperaba, yo era feliz", señala en la portada de "Lecturas", en la que posa con ella. La revista también da cuenta de un nuevo problema para la Reina Letizia y que provocará algún que otro dolor de cabeza a la Casa Real: el exmarido de la monarca presenta un libro y todo indica (título y trama) que habla de su antiguo matrimonio. Por un antiguo amor, dice "Lecturas", llora Mila Ximénez, tras haber fallecido el empresario Rafael Aguilera. Su amiga y compañera de "Sálvame", Carlota Corredera, estrena casa: se ha comprado una en la ciudad más rica de España, que no es otra que Pozuelo de Alarcón.

"Hola" se ha volcado con el drama de Arantxa Sánchez Vicario, a la que su marido Josep Santacana ha abandonado para irse con otra y le pide la custodia de sus dos hijos, al tiempo que -dicen- la ha desplumado. La tenista asegura a la revista que va a luchar con todas sus fuerzas por ella y por sus hijos, que no se arrepiente de haberse enamorado de Santacana sino de haberle dado el control de su fortuna y que ha arreglado las cosas con su familia. "El tiempo ha demostrado que me equivoqué", reconoce la deportista. Mientras, su ex desvela que desde hace un año y dos meses sale con otra chica, de la que aclara que "no es go go". Por si fuera poco, Santacana reconoce sin problema que tiene miedo de ir a la cárcel. ¿Por qué? Él sabrá.

En la portada de "Semana" señalan con puntos, sobre una foto del rostro de la Reina Letizia, los lugares en los que ésta se ha hecho los últimos retoques. Son las "pruebas evidentes" para la revista de la afición real al bisturí, a las cremas y a los tratamientos más modernos para mantenerse joven. Fresca, joven y lozana está Ágatha Ruiz de la Prada, que continua con su particular desfile por los medios para liberarse del mal trago que le hizo pasar Pedro J con el divorcio. Lleva más de un año separada y en la portada posa con un fabuloso perro chow-chow que por lo visto era de Pedro J, pero éste se lo dejó u olvidó en el domicilio conyugal. Felices en el amor están Alfred y Amaia, la pareja que irá a Eurovisión y que aparte de compartir canción comparten relación sentimental. Han hecho, según "Semana", su primer "viaje de novios".

Siguen a lo suyo María Lapiedra y Gustavo, al que "Diez Minutos" califica de "padrazo" para las hijas de la primera. A todos los han pillado paseando como una feliz familia, pese a que muchos los critican por su relación clandestina durante años. El ex de Lapiedra, Mark Hamilton, está que trina con que sus hijas anden con Gustavo. La revista no olvida a Arantxa Sánchez Vicario, de la que cuenta su nueva vida en Miami. Y da cuenta de que María Teresa Campos ya está en casa tras su ingreso hospitalario.