Los principales miedos de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha querido abrirse a sus fans para hablar de su mayor miedo en su nuevo post en Cuando nadie me ve. La presentadora ha explicado una reciente experiencia que vivió mientras intentaba aterrizar en Madrid.



La esposa de Iker Casillas viaja regularmente a España; por lo que, la ruta Oporto-Madrid se la conoce perfectamente. Aún así, hace unos días tuvo que vivir con miedo y mucha tensión un viaje donde las excepcionales circunstancias climatológicas impedían aterrizar en la capital. Fue ahí cuando Sara empezó a pensar en sus seres queridos y en todo lo que dejaría atrás si ese avión no conseguía tomar tierra: "Pensé en mi familia, en mis hijos y tuve miedo, mucho miedo. Un miedo irracional que antes de ser madre no conocía pero que en los últimos años me acompaña a menudo".





Y es que tras la llegada de, su vida y sus prioridades han cambiado: "También tuve tiempo de darle una vuelta a eso. ¿Sería entonces que ahora valoro más mi vida que cuando ellos no habían nacido? ¿Es que antes de ser madre era una inconsciente? Más bien creo que la maternidad viene con un montón de cosas maravillosas y con un buen puñado de miedos e inseguridades, como por ejemplo el miedo a no estar y que tus hijos te necesiten, a no verles crecer, a perderte algo de sus vidas. Me entraron sudores fríos y una sensación de claustrofobia tremenda". Además, la periodista ha querido incidir en Elle que su mayor miedo ahora es que les suceda algo a sus pequeños: "Un miedo aún mucho mayor a que me pase algo a mí. Miedo a que les pase algo a ellos. A no controlar todas las situaciones y no poder evitar su sufrimiento".