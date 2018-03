El desnudo de Bibiana Fernández que ha esquivado la censura de Instagram

Bibiana Fernández ha logrado esquivar la censura de Instagram con una foto en la que aparece desnuda. "Me la quitarán las mentes bien pensantes", escribió en la red social la actriz y presentadora, creyendo que la imagen no iba a durar mucho publicada.



Bibiana nunca ha tenido pudor en mostrar su cuerpo, como así demuestra la fotografía en cuestión, tomada en 1994 en una playa de Bahamas.



En el texto que acompaña a la imagen, la 'celebritie' escribe: "cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre, todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo".



Sorprendentemente, la foto sigue publicada en Instagram y ya ha recibido miles de 'Me gusta'. Por ello, Bibiana añadió otro comentario: "más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros".