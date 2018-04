Del duelo de Reinas de España a la revancha de la Princesa del Pueblo

Tras el duelo de Reinas de España llega la revancha de la Princesa del Pueblo. Belén Esteban salta a las portadas del quiosco rosa, con permiso de Letizia y Sofía, aunque en el caso de la primera es para celebrar su victoria judicial. Un juez ha sentenciado que su exrepresentante Toño Sanchís le debe 600.000 euros. "Voy a por todas", advierte ella en la portada de "Lecturas". A su lado, en grande, va la foto de las reinas, el día que supuestamente firmaron la paz a las puertas del hospital madrileño donde operaron al Rey Juan Carlos. "La verdad del escándalo" titula la revista, donde Pilar Eyre y Mariángel Alcázar hacen un análisis de lo ocurrido y la relación de ambas monarcas. "Me siento más cerca de Letizia", dice el presentador Jorge Javier Vázquez, que se moja y toma partido en portada.

En "Hola" han elegido una foto del mismo día para ilustrar el episodio, si bien se han quedado con la imagen que recoge la ya célebre escena en la que Letizia abre la puerta del coche a Sofía. "La Reina Letizia se enfrenta a su peor crisis" es el gran titular de la revista, que habla de "tiempos de reflexión" en la familia real. Las madres famosas y su rápida recuperación física tras el parto llaman la atención. Eva González, Ariadne Artiles y Pilar Rubio lucen tipazo a las pocas semanas de haber sido madres. Isabel Pantoja se lo pasó bomba en un concierto de su hijo Kiko Rivera: la cantante aparece sonriendo y bailando como hacía tiempo que no se la veía.

En la portada de "Semana" reina la Princesa del Pueblo. Sentada, con mirada desafiante, concede su primera entrevista tras el fin del juicio y advierte: "Toño está acabado". Belén Esteban no ahorra comentarios tras sentirse ganadora. Y lo tiene claro: "Si no me da mi dinero, sacaré su casa a subasta". El "perdón en público" de Letizia con la famosa imagen de la apertura de la puerta del coche a Sofía se cuela también en una portada donde añaden, además, la foto de la reina emérita con sus nietas Leonor y Sofía.

Exclusiva en "Diez Minutos", con unas fotos de Ana Obregón y Alexandro Lecquio en Nueva York, junto a su hijo (y la novia de éste), al visitar un centro médico. Ambos están "preocupados por la salud" del joven Alejandro. Jorge Javier Vázquez ha puesto en venta su casa a las afueras de Madrid, un casoplón que hasta ahora compartía con su novio, que ya no lo es. Las reinas en paz y la Pantoja de juerga completan la portada.