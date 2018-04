Paula Echevarría y Miguel Torres, cena romántica en Málaga

Aprovechando el Festival de Cine de Málaga, la actriz Paula Echevarría viajó hasta la ciudad andaluza para cumplir con sus compromisos profesionales, pero también para encontrarse por primera vez con Miguel Torres en la ciudad en la que vive, como pareja oficial. Son muchos los que aseguran que la pareja antes formalizarse su relación se habrían visto en Málaga.



Lo cierto es que Paula Echevarría y Miguel Torres aprovecharon para salir a cenar a pesar de la lluvia. La pareja no oculta su felicidad y ya han normalizado su situación con la prensa debido a su repercusión mediática. Con una gran sonrisa en el rostro, que no pudo esconder, Paula eligió para la ocasión un look de lo más favorecedor con americana en color blanco y blusa negra estilo lencero.





Sin embargo,, causaba una gran expectación entre los presentes. Cientos de fans aprovecharon el momento para hacerse fotos con la ex de David Bustamante y la jaleaban a golpe de guapa y de que les firmara un autógrafo como hacerse el perseguido ´selfie´.Echevarría llegaba unSin duda este fin de semana ha sido de lo más especial para la imagen de Etam donde ha compatibilizado trabajo y amor.