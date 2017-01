Paris Jackson: "Intenté suicidarme varias veces"

Paris Jackson es la portada de la revista Rolling Stone, la primera de varias que tiene prevista para dar su salto a la moda y a Hollywood, y la entrevista de su interior está repleta de declaraciones a cuál más polémica. La nueva musa de Chanel, entre otras cuestiones, asegura estar "absolutamente" convencida que su padre fue asesinado. "Él lanzaba pistas sobre personas que estaban tratando de cazarle. Y en algún momento nos decía: 'Ellos me matarán algún día'. Suena como a una teoría conspiratoria y suena a mentira, pero los seguidores de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa", comenta la joven de 18 años a la publicación musical.



Asimismo, Paris no tiene problema en hablar sobre los meses y años posteriores a la muerte del rey del pop, en los que la sombra del suicido planearon por su cabeza. "Intenté suicidarme varias veces", puntualiza Paris. "Siempre dicen que el tiempo lo cura todo, pero en realidad no es así. Solo terminas acostumbrándote. Perdí la única cosa que más me importaba, así que de ahora en adelante nada malo puede suceder. Le siento conmigo todo el rato", añadió la modelo.



Sin embargo, uno de los testimonios más impactantes es cuando la novia de Michael Snoddy, un rockero que no se separa de su chica vaya donde vaya, relata que fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 14 años. "No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto y fue muy difícil para mí y en ese momento no le dije nada a nadie", subrayó, aunque no quiso desvelar más detalles ni quién fue la persona que trató de excederse con ella.



La hermana de Michael Joseph y Prince Michael atraviesa ahora una etapa muy distinta, feliz, sobria, enamorada y con ganas de abordar sus primeros pasos laborales, como su salto a la pequeña pantalla con un pequeño papel en Star, la nueva serie del productor Lee Daniels (Empire). Paris reside en el estudio de Los Ángeles donde su padre grabó Beat It y, aunque su piel es blanca, se considera negra porque así se lo inculcó su padre. "Me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo índice diciéndome: 'Eres negra. Debes sentirte orgullosa de nuestras raíces'", subrayó la nueva estrella del clan.