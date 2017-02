Miguel Bosé: "La solución es trabajar por una justicia social"

A los 60 años sigue tan creativo como siempre. Miguel Bosé, que ha presentado un nuevo CD/DVD Bosé MTV Unplugged, reflexiona sobre su trayectoria y sus prioridades en esta entrevista, realizada días antes de la muerte de su sobrina Bimba.

¿Renovarse o renovarse?

En mi profesión no queda otra. La alternativa es abandonar, y eso no es una opción actualmente. Mi música no está concebida para lo acústico, por eso suena tan distinto cuando se interpreta así, pero no todas las canciones pasaron la prueba.

¿No temía perder su personalidad?

Estaba un poco cagao, la verdad, pero al final ha quedado orgánico, fascinante y atractivo.

¿El mayor valor de un artista es su repertorio?

Cuando una carrera está hecha sí. Al preparar Papito conté 70 canciones que habían sido número 1 en España, Italia, México€ Pero si estás empezando, el mejor valor es más la personalidad; la diferencia.

¿Qué es la música para usted?

El aire que respiro.

¿Qué canción suya detesta cantar?

Ninguna. Todas tienen un sentido. Las de juventud tenían su porqué. Yo las grababa para poder incluir las que me interesaban de verdad. Algunos de esos éxitos son muy difíciles; Sevilla o Bandido son canciones extrañas y asimétricas.

¿A Miguel Bosé se le permite todo?

Sí. Hasta letras de éxito incomprensibles. Pocos lo pueden decir (risas).

La estética del concierto recuerda aquel legendario programa suyo, Séptimo de caballería.

Se me ve la patita. Ahora es difícil que alguien apueste por un programa así. Cultural y caro.

¿Qué es lo mejor de haber cumplido 60 años?

La seguridad en las decisiones. Hay mucho viaje hecho ya, y las mochilas están llenas de información para saber por dónde pisas. Disfruto como nunca de esta vida profesional huracanada en la que vivo inmerso€ a mi edad.

¿Qué le borra la sonrisa?

Cada vez menos cosas. Soy mucho más tolerante, y ya no es fácil sacarme de quicio. La política me resulta muy frustrante, pero llega un día en que ves que con cierta clase política no se puede; son capaces de sobrevivir al peor cataclismo. Ante ellos sólo queda mantener una actitud de vida y una coherencia.

¿Qué no entiende de la actualidad?

El renacer de los nacionalismos. Pienso que la solución está en lo contrario: acabar con las fronteras, compartir, para lograr una justicia social que acabe con la miseria y la desigualdad. Los problemas de la inmigración y la situación de los refugiados son inaceptables.

¿Qué valora por encima de todo?

Este proyecto de familia que empecé tardíamente me encanta. Y mi profesión: la respeto y me enamora. Los amigos, descubrir cada día algo nuevo. Y el tiempo, casi al minuto.

¿Cómo sería su velada perfecta?

Con mis hijos en la playa. Cada uno con su tabla; ya quieren coger olas. Y hablando de lo que nos gusta: los planetas, la vida submarina... Y mientras tanto, verlos crecer