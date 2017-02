Pau Donés: "Tengo un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años"

Desde que el cantante Pau Donés, líder y cantante de Jarabe de palo, supo en agosto del 2015 que tenía un cáncer de colón avanzado decidió dar visibilidad a los tratamientos a los que era sometido y a sus propias reflexiones, grabadas en autofilmado, con el objetivo de desestigmatizar la enfermedad.

El resultado, Jarabe contra el cáncer, un documental que #0 (22.00 h) de Movistar+ estrenará el próximo miércoles 22 de febrero y que muestra cómo Pau no ha cesado su actividad diaria preparando incluso nuevo disco y gira. Su mensaje es claro: mientras el cuerpo aguante seguirá haciendo una vida lo más normal posible. Sin dramas y con realismo.

Hace apenas dos semanas, Pau Donés anunciaba una recaída del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015 y en una entrevista publicada esta misma semana, el compositor de 50 años asegura que solo cuenta con un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años. Un panorama nada halagüeño que el músico afronta con esperanza, optimismo y mucho realismo. "El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy", decía a la revista XL Semanal.

Jarabe contra el cáncer, un documental que no rehúye de la realidad del combate contra esta enfermedad, es además el retrato de la lucha diaria en un gran hospital público, el Hospital Vall d'Hebron. A través de la experiencia de Pau, de otros dos pacientes como Marc y Meritxell y de una enfermera, Carol, la producción cómo se mueve el universo de médicos, investigadores, enfermeros, camilleros... de una gran ciudad sanitaria. El objetivo: reivindicar el trabajo abnegado y a menudo poco reconocido de los profesionales de la sanidad pública.

"Como dice él (Donés), es una enfermedad más, muy seria, que incluso te puede quitar la vida, pero una enfermedad más al fin y al cabo, con la que hay que aprender a convivir y de la que cada día hay más esperanzas de salir adelante", subraya Albert Solé, director del documental.