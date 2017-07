Carlos Baute: "Me da miedo que me pongan droga en la maleta"

Carlos Baute se encuentra inmerso en plena promoción de su último trabajo. Aún así, el cantante siempre tiene tiempo para ayudar a su país de origen y acordarse de los que más desfavorecidos. Por ese motivo, Baute ha sacado el single 'Vamo a la calle', un tema dedicado a su país natal, Venezuela.

Y es que la situación que ve el artista de Venezuela es muy delicada. Tanto es así que el propio Carlos ha confesado tener miedo de ir allí, porque, según cuenta, se encuentra en su lista negra.

"Hace casi cuatro años que no voy. Estoy en una lista negra en mi país. Cuando entro en el aeropuerto cualquier cosa me puede pasar. Como es un país sin ley, me pueden detener, desaparecer el pasaporte, pueden ponerme droga en la maleta. Si voy preso, se acaba mi vida personal y mi carrera", ha confesado el cantante.

Además, como explicó en 'Viva la Vida', cuando se estrenó el single, que se hizo a la vez en todo el mundo hispanohablante, en su país no pudo estrenarlo, ya que según le explicaron, se encontraba vetado. "No tenemos libertad. Es una pena, Venezuela necesita estar en la calle y tener libertad", confesaba con pena el intérprete a Toñi Moreno.

Durante el programa Carlos también pudo conocer otro testimonio sobre la situación en Venezuela. Mientras Baute relataba su historia, una chica del público no pudo evitar emocionarse ante las palabras del cantante.

Una joven que fue secuestrada durante siete días por trabajar en una clínica. Su padre tiene cáncer y vive alejada de su hijo de cuatro años. Ante esta dura historia, Carlos se comprometió en ayudarle en todo lo que pueda a pagar el tratamiento de su padre.