¿Cómo viajar con animales en avión, tren o al extranjero?

Con la llegada del verano y los planes para las vacaciones, para los que tienen mascotas surge la duda ¿te la llevas, la dejas con un amigo o cuidador o no te vas a de vacaciones? Para facilitarte la opción de viajar acompañado de tu gran amigo, te ofrecemos una pequeña guía para saber qué hacer para viajar con tu perro, gato o hurón en avión o al extranjero.

En primer lugar, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente considera un desplazamiento de animal de compañía siempre que sean cinco o menos animales, que no tenga una finalidad comercial ni exista una transferencia de propiedad y que viajen acompañando a su dueño o una persona responsable del animal o animales en su nombre durante el desplazamiento.

Se permite que el movimiento de los animales se haga en un medio de transporte separado al del dueño si ocurre en un plazo no superior a cinco días respecto al movimiento del dueño/responsable. Además, estas normas están indicadas para perros, gatos o hurones.



Viajar al extrajero

1. Para viajar desde España a un país de la UE, la mascota deberá estar identificada con un microchip, o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible, y estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje.

Asimismo, debe disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía, y si va a Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega, además deberá tratar a su perro contra multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.

2. Para viajar a un país no miembro de la Unión Europea, la mascota debe cumplir con los requisitos que exija cada país. Por ello, el Ministerio de Agricultura recomienda informarse en la embajada o consulado del país de destino aquí en España para informarse sobre los requerimientos.

También sugiere informarse en la página web del ministerio responsable en el país de destino o acudir a esta web del Cexgan para consultar la información disponible en el apartado de exportación de animales de compañía a terceros países.

Sin embargo, para Andorra, Suiza, Islas Feroe, Gibraltar, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Ciudad del Vaticano, Agricultura señala que sólo es necesario cumplir con los mismos requisitos que a los países de la UE.

Viaja con tu mascota en tren, avión, autobús o al extranjeros estas vacaciones. Fuente: Getty Images

Volver a España

Para regresar a España desde un país de la UE, debe cumplirse con los mismos requisitos que se detallan para la salida.

En el caso de volver de un país que no sea miembro de la UE, debes pasar a través de uno de los Puntos de Entrada de viajeros designados, y declarar al Resguardo Fiscal de la Guardia Civil que viaja con un animal de compañía, presentando la documentación del mismo.

Estos puntos se encuentran en 16 aeropuertos, 23 puertos y dos pasos de carretera (Ceuta-El Tarajal y Melilla-Berni-Enzar-Farkhana).

Si vas a viajar desde un país que no tiene riesgo de rabia (y que se incluye en este anexo), su mascota deberá estar adecuadamente identificado y vacunado contra la rabia, así como disponer de un pasaporte europeo.

Si viajas desde un país con riesgo de rabia (no incluido en el anexo anteriormente enlazado), la mascota debe cumplir con los requisitos previos y, además, haberse realizado un test serológico frente a la rabia en un laboratorio autorizado, antes de viajar.

El resultado de esta prueba lo reflejará su veterinario en el pasaporte, y deberá ser igual o superior a 0.5 UI/ml.



Viajar en avión

Según informa Aena, los animales domésticos pueden ser aceptados como equipaje en los aviones, abonando la tarifa correspondiente, que varía en función de la aerolínea. Por ejemplo, Iberia cobra 120 euros por llevar a la mascota en la bodega en vuelos nacionales, en Europa, África y Oriente Medio; el coste sube a 300 euros para vuelos de América y Asia.

Como norma general, estos animales deben ir facturados y estibados en la bodega del avión, donde irán colocados en un recipiente o contenedor que puede ser obtenido en algunas compañías aéreas.

Sin embargo, debidamente acondicionados, los animales pueden viajar en ocasiones con sus dueños en la cabina de pasajeros, respetando tanto las medidas máximas del recipiente como las condiciones de peso máximo permitido, aplicadas por la compañía aérea.

El gestor aeroportuario recomienda comunicar la intención de llevar un animal doméstico a bordo cuando realices la reserva o compres el billete.

Si viajas con tu perro-guía o perro de asistencia, éste podrá embarcar con el pasajero sin cargo adicional alguno. Basta con que vaya debidamente equipado con bozal, collar y correa. En el caso de que viaje en cabina, irá junto al pasajero en el lugar que se le asigne por la tripulación. Para ello, te recomendamos que lo notifiques con una anticipación mínima de 48 horas a la compañía aérea.

No obstante, deberás tener en cuenta las regulaciones nacionales sobre perros de asistencia si viajas desde un país distinto a España, ya que estas normas pueden obligar a que el perro de asistencia viaje en bodega.

La Fundación Affinity aconseja reservar vuelos directos en lugar de aquellos que realizan escalas, así como evitar los días con desplazamientos masivos de viajeros. Asimismo, recomienda realizar la reserva con tiempo ya que algunas aerolíneas tienen un límite en el número de animales que acepta.

Debidamente acondicionados, los animales pueden viajar en ocasiones con sus dueños en la cabina de pasajeros. Fuente: Getty Images

Viajar en tren

Renfe permite viajar con animales en AVE, Larga y Media Distancia, siempre que no se opongan el resto de clientes. El transporte se limitará a pequeños animales de compañía, entendiendo como tales, perros, gatos, hurones y aves (no de corral), cuyo peso máximo no exceda de 10 kilogramos.

Se admitirá como máximo un sólo animal por viajero, siempre dentro de una jaula, o transportín u otro tipo de contenedor cerrado, cuyas dimensiones máximas no superen 60 x 35 x 35 cm., y que dispongan de algún dispositivo que permita contener y retirar los residuos.

De forma general, el transporte será gratuito cuando el viajero que los lleve a su cargo tenga un billete en clases Preferente sentada, Club, cama Preferente, cama Gran Clase y Butaca Gran Confort. Para el resto de clases se establece un precio correspondiente al 25% del asiento de clase Turista según el trayecto y tipo de tren correspondientes.



Viajar en barco

Cada compañía naviera posee su propio reglamento para viajar con animales domésticos a bordo de un barco. Fundación Affinity indica que las mascotas suelen viajar en una zona del barco acondicionada, aunque empresas como Trasmediterránea o Baleària también dan la posibilidad en los buques rápidos de que el animal vaya en un transportín si es de pequeñas dimensiones, o con collar, bozal y correa si es demasiado grande para entrar en una jaula.



Viajar en autobús

En el caso de que optes viajar con tu mascota en el autobús, esta deberá ir dentro de un transportín en la bodega del vehículo. Algunas compañías, como Alsa, tienen limitados a uno el número de animales que pueden viajar en el autobús.

En el caso de Avanza Bus, ofrece en los autobuses 'Expres Multimedia' la posibilidad de llevar a tu mascota en un habitáculo con ventilación y climatización especial.