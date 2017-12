El significado del amor

¿Qué significa para un animal el amor? Para los animales el amor lo es todo; para ellos las cosas son como deben ser. Somos los seres humanos los que damos importancia a cosas que realmente no la tienen, los que nos equivocamos y damos prioridad a lo que debería ser algo totalmente secundario en nuestra vida. He visto animales enfermos que no tenían solución médica recuperarse de sus patologías gracias al amor y animales sanos enfermar debido al abandono y a la ausencia de éste.

A los animales no les importa el aspecto físico ni la condición socioeconómica de la persona que los cuida, quiere y protege, mientras que nosotros tratamos mal hasta a quien nos tiende la mano. Me planteo la siguiente pregunta: ¿quién es el que está un escalón por encima entonces?, ¿los humanos o los animales? Pues bien, como psicóloga puedo afirmar que al menos a nivel emocional en lo que al hecho de amar se refiere, los animales están muy por encima de nosotros.

Si vencemos nuestro ego, podremos empezar a ver en los animales las cosas tan importantes y valiosas que nos pueden enseñar. Si abrimos nuestro corazón y les dejamos entrar, seremos capaces de sentir más de la manera que ellos lo hacen y que responde al verdadero significado de la palabra «amar».

Los animales poseen la cualidad más valorada por cualquier ser vivo, son amor en estado puro, por lo que debemos esforzarnos entonces en devolverles al máximo eso que ellos nos dan desinteresadamente. Si somos justos y realistas, estamos en deuda con ellos, porque ellos siempre están dispuestos a amar. Lo dan todo sin esperar nada a cambio y aman de forma incondicional, cosa que no encontrarás por parte de ningún ser humano.

*Victoria Lacalle es psicóloga