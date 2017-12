Cuando el mayor maltrato hacia un animal es comprarlo

Si este año tu regalo es un loro, un pequeño mono, una iguana, o cualquier otro animal exótico, es posible que su procedencia no sea legal. Infórmate y sé responsable. Su vida depende de ti.

México. 10 de octubre del 2017. 00.00h. La oscuridad inunda la noche de Chiapas. Un grupo de hombres carga cajas y herramientas en un camión destrozado. Bromean entre ellos. Están tranquilos. No importa si está prohibido, en realidad nada es ilegal donde la ley se puede comprar. Cuando terminan se montan en el vehículo y se alejan de la ciudad. Una zona frondosa en medio de la selva es el lugar elegido. Allí multitud de loros anidan y duermen todas las noches. El camión se detiene. Todos bajan. Cogen redes, lazos y echan a andar. Unas pocas linternas iluminan su camino. Se acercan a unos árboles. El jefe pide silencio. Se oyen silbidos y aleteos de pájaros que se mueven por las ramas. Los animales están indefensos. No pueden volar sin luz. Un grito da la orden: -¡Que no escape ninguno!- Las redes se lanzan al aire. El ruido se vuelve insoportable. Hijos y padres son lanzados al fondo de las cajas. Cuando finalizan, todos sonríen. La noche ha sido buena. Pese a los que mueran por estrés, golpes, o incluso asfixiados, las ganancias rondarán los 30.000 euros en el mercado negro. Pronto serán anunciados y comenzarán a llegar ofertas. Los animales cambiarán, para siempre, árboles por jaulas.

España. 24 de diciembre de 2017. 00.00 h. La cena de Nochebuena ha reunido a familia y amigos. Llega el momento de los regalos. Las cajas, mágicamente, aparecen alrededor del árbol pero, este año, hay una que suena. Parece tener vida propia. La abren deprisa. Dentro, un pequeño loro capturado al otro lado del mundo les mira entre asustado y nervioso. Ha pasado por muchas cosas en muy poco tiempo. Fue capturado, separado de su familia, drogado, metido en el doble fondo de una caja y transportado hasta España en avión. Más tarde vendido y comprado por internet. No hay recibos, ni facturas. No posee documentación alguna. Es simplemente ilegal o, lo que es lo mismo, un superviviente de los muchos que mueren cada año en manos de las mafias que trafican con ellos.

NOTA: El tráfico ilegal de especies es uno de los principales negocios del mundo. Los delincuentes que los venden piensan solo en el dinero. Los que los compran, solo en su interés. Y los políticos de los que depende su efectiva prohibición, solo en los votos.

info@fundacionraulmerida.es