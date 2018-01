Mi canario se escama

Me encantan los pájaros. En mi casa siempre ha habido. Ahora tengo una pareja de canarios que no paran de cantar pero, desde hace quince días, he visto que les han salido unas escamas muy raras en las patas. No paran de picotearse las mismas, llegando incluso a hacerse sangre. Estoy muy preocupado y no sé qué hacer ¿Algún consejo?

Por los datos que nos facilitas lo más normal es que sea una infección por un ácaro externo que se encuentra dentro de la piel de las patas de los canarios y que produce la aparición de escamas en las mismas. De todas formas, deberías visitar a tu veterinario de confianza para que, viendo al animal, confirmara este diagnóstico y le pusiera un tratamiento específico para su dolencia. En cualquier caso, sería importante que limpiaras y desinfectaras meticulosamente toda la jaula. Desde los bebederos y comederos, hasta los palos donde se apoyan para realizar los saltos. Todos los elementos que conforman la misma pueden ser reservorios de ácaros.

Respecto al animal y, si finalmente se trata de lo que te hemos adelantado, existen numerosas soluciones caseras y naturales que te podrá indicar tu veterinario como, por ejemplo, elaborar una pomada con aceite de oliva y azufre y colocársela con un algodón por la patas o, también, realizar una pomada con jabón, bicarbonato y limón. Aparte de las anteriores, por supuesto, existen numerosas pomadas farmacológicas en el mercado para dicha dolencia. Por eso, lo mejor es que, como siempre, sea tu veterinario observando al animal, el que te indique la más recomendable para tu caso.