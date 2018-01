Venta de animales

¿Conoces a la mamá del cachorrito que has comprado? Sí, ese dulce y tierno perrito que acaba de llegar a tu casa, seguramente, procede de una «fábrica de cachorros» o, quizás de algún país del este, donde los ciudadanos crían en sus casas razas de moda para venderlos a «mayoristas» que, posteriormente, los transportan durante días por carretera hasta los puntos de venta. Realmente, creo que aquél que adquiere una animal en una tienda no puede ignorar esta realidad. No digo que todos los casos sean así pero, una inmensa mayoría, sí. Así que, a partir de ahora, cuando pienses en comprar un cachorro ya no podrás decir que no lo sabías.

*Francisco Garcia-Romeu es presidente del O.C. para el Bienestar Animal