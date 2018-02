Cómo cuidar un caballo maltratado

Colaboro con una ONG para la protección de los animales y, hace unos meses, rescatamos un caballo maltratado. El caso es que, como vivo en una casita de campo, me lo he quedado hasta que se recupere un poco, pero tampoco tengo mucha idea sobre cómo tratarlo. ¿Podríais darme algún consejo?

Vamos a intentarlo aunque, ya de entrada, te avanzamos que debes localizar a un veterinario que vea al animal. Piensa que aspectos sanitarios como, por ejemplo, la desparasitación del mismo, son muy importantes. También es fundamental la alimentación. Hay que regulársela y ajustársela. Ten mucho cuidado porque cuando son maltratados suelen haber pasado hambre y tener una tendencia a comer rápido y sin límite. No olvides que, en el caso de los caballos, los cólicos equinos son su principal enemigo. Debe comer en pequeñas cantidades y con frecuencia. Alimentos como la alfalfa, el heno, la cebada, la avena, el salvado, etc., además de tabletas y piensos especialmente elaborados para ellos son muy bien recibidos por éstos. Lo más importante es equilibrar dicha dieta en relación a sus necesidades, a las condiciones de vida y al ejercicio diario que, por cierto, también debe realizar. No queremos dejar de lado algo principal, que es el carácter del animal. Los malos tratos hacen que desconfíen de los humanos. Deberás tener mucha paciencia y ganarte su amistad poco a poco. Con tiempo y cariño seguro que lo conseguirás. Por último, darte las gracias por rescatar al animal y recordarte nuevamente que debes acudir a tu veterinario para que ajuste estos consejos a su caso concreto.