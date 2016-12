Las mejor y peor vestidas del 2016

Sara Carbonero o Blake Lively han demostrado que la maternidad no está reñida con la elegancia y han paseado con mucho estilo sus nuevas curvas este 2016. Mientras, una de la habituales de las listas de las mujeres mejor vestidas de España, la actriz Paula Echevarria, ha arriesgado demasiado, tanto que uno de sus looks de fiesta será recordado como uno de los peores de 2016. Repasamos la lista de la mejores y peores vestidas de 2016:



Los mejores vestidos de 2016

Cate Blanchett en los Oscar 2016

Las alfombras rojas siempre son una buena ocasión para colarse en la lista de las mejores y peores vestidas. Cate Blanchett lució en la gala de los Oscars 2016 uno de los mejores vestidos que hemos visto este año. Un Armani Prive verde agua con falda salpica de flores bordadas con el que la actriz estaba elegantísima.

Sara Carbonero de gala en Portugal

Este 2016 la periodista ha sido de nuevo mamá y aunque la reportera aún no ha recuperado por completo su espectacular figura, demostró estilo en la gala en honor de los Reyes de España celebrada en el palacio de los duques de Bragança en su visita a Portugal. Con un vestido firmado por Vicky Martin Berrocal hizo sombra a la misma Reina Letizia.

Las mejor vestidas de 2016

La Reina Letizia

No deja de sorprendernos. Cada día más versátil, la Reina apareció recientemente en una entrega de premios con un vestido de lentejuelas de Nina Ricci y tupé que dejó a los presentes boquiabiertos. Será sin duda uno de sus looks más recordados de este año.

Blake Lively en Cannes 2016

Embarazada de su segundo hijo Blake Lively paseó por la alfombra de Cannes 2016 un Versace con el que dejó patente que su estado no era ningún un impedimento para seguir siendo una de las reinas del glamour de Hollywood.

Marta Hazas en los Goya 2016

La actriz de 'Velvet' ha demostrado en cada ocasión que tiene una elegancia natural para lucir siempre perfecta. Su vestido de boda fue simplemente espectacular y el Carolina Herrera que se enfundó en la gala de los Goya , uno de los mejores vestidos de 2016.





Los peores vestidos de 2016

Paula Echevarria y su look adolescente

La actriz lleva años encabezando los ranking de las mejores vestidas pero este 2016 pegó un 'patinazo' difícil de perdonar. La 'it girl' vive tan pegada a las tendencias que en la la alfombra roja de unos premios musicales dio el cante con su estilismo. Un vestido barroco, botas altas, aros de plata y choker en el cuello de Tous fueron los culpables para pasar a la lista de los peores vestidas de 2016.

Las peor vestidas de 2016

Yolanda Ramos:

En 2016 Yolanda Ramos ha demostrado que sentido del humor no le falta, pero el gusto sí. La colaboradora de televisión se vistió con un look en los Goya 2016 que la cuelan de nuevo en las peores vestidas del año.



Cristina Pedroche, Campanadas 2016

La colaboradora de La Sexta comenzó el año superando con creces la expectación que había levantado en las Campanadas 2015 con un vestido que dejaba poco a la imaginación de Pronovias. Está claro que la mujer de David Muñoz se aplica la frase "que hablen de mi aunque sea mal".

Giulia Salemi y Dayane Mello en el Festival de Venecia 2016

Las modelos Giulia Salemi y Dayane Mello han dejado para la historia dos looks imposibles de olvidar. Sus vestidos en la alfombra roja del famoso Festival de Cine de Venecia pueden ser una buena fuente de inspiración para que Cristina Pedroche se supere en las Campanadas de 2017.



Heidi Klum en los Oscars 2016

Imperdonable es el modelo que eligió Heidi Klum para la gala de los Oscars 2016. El vestido de Marchesa en tonos lilas y escote asimétrico no hacia justicia a la modelo.