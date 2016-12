Diez consejos para cuidar tu figura en Navidad

La Navidad es la época del año en la que más reuniones familiares y de amigos se producen y, también, en la que más comida se suele ingerir. Y es que, es raro ver una mesa navideña sin platos ricos en grasas y sin los tradicionales turrones o mazapanes, unos alimentos que, si bien se pueden comer, es necesario racionalizarlos y saber cómo comerlos y cocinarlos para no engordar.



"Mantenerse en forma en Navidad no sólo no es misión imposible, sino que se trata de una necesidad. Además de a nuestra figura, los excesos que cometemos en esta época del año pueden pasar factura a nuestra salud, por lo que el mejor regalo que podemos hacernos es no cometer exceso", ha avisado el experto en nutrición del Departamento Médico de Cinfa, Eduardo González Zorzano.



Por este motivo, diversos expertos han aportado una serie de consejos para no engordar en Navidad y, por ende, cuidar la salud:



1. Menús saludables. Se recomienda decantarse por aquellos diseñados a base de verduras y carnes magras, pescados o mariscos. Además, según el Instituto de la Obesidad, es preferible empezar con caldos calientes porque reducen el apetito y preparan al estómago para la digestión.



"Es importante apostar por la dieta mediterránea ya que ofrece importantes beneficios para nuestra salud, como la prevención cardiovascular y ciertos tipos de cáncer, además de ayudar a controlar el peso", ha comentado el doctor del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Miguel A. Martínez Olmos.



2. Cocinado sencillo y sin sal. La forma de elaboración de los platos más saludable es al vapor, plancha o al horno, utilizando siempre como fuente de grasa el aceite de oliva. Además, es importante no abusar de la sal porque provoca retención de líquidos y aumenta el riesgo de hipertensión, recurriendo al apio, especias o hierbas aromáticas para no restar sabor.



3. No saltarse el desayuno. Uno de los grandes errores es suprimir comidas porque se ha ingerido demasiado alimento, si bien esto no evita el aumento de peso ya que hará que la siguiente comida sea más copiosa, lo que provoca que el organismo segregue una dosis de insulina mayor aumentando así el peso.



"No obstante, los días entre festivo y festivo hay que realizan una dieta más depurativa donde primen alimentos détox o diuréticos como, por ejemplo, las alcachofas, espárragos o setas", ha aconsejado la directora técnica del Grupo NC Salud, Marta Gámez.



Además, desde el Instituto de la Obesidad se recomienda ingerir, los días que no son festivo, una amplia cantidad de alimentos ricos en fibra (pan integral, verduras, legumbres y frutas) porque ayudan a eliminar y proporcionan sensación de saciedad.



4. Cuidado con los productos 'light'. Y es que, según la SEEN, es mejor disfrutar con moderación el producto original, "sabiendo lo que se hace", que tomar cantidades descontroladas de productos 'light' con la "falsa sensación de seguridad" de que es más sano.



5. Masticar despacio. Concentrarse en el plato que se está ingiriendo contribuye a saborear la comida y ser consciente de las cantidades que se están ingiriendo. "Comer rápido significa comer más, por lo que masticar con calma cada bocado evita las grandes comilonas y te ayudará a evitar empachos", ha informado la nutricionista de Blua de Sanitas, Eva María Bautista.



6. Turrón, sí, pero con moderación. La ingesta de alimentos con alto nivel de azúcares no solo es perjudicial para la relación con la báscula, sino que también lo es para la salud general y bucodental. "El control de una dieta saludable, que incluya zumos, frutas, verduras y agua abundante, ayuda a prevenir patologías orales, a lo que hay que añadir una notable reducción de la ingesta de alimentos y bebidas azucaradas, ya que aumentan considerablemente los niveles de ácido que dañan los dientes", ha apostillado la odontóloga de la Dirección Asistencial de Sanitas Dental, Patricia Zubeldia.



7. El agua, siempre en la mesa. Al lado de la copa de vino, cerveza o cualquier bebida alcohólica es necesario que haya un vaso de agua porque ayuda a reducir la ingesta de alcohol y mantenerse sano y más saciado. En este punto, el experto de los laboratorios Cinfa ha recordado la importancia de beber ocho vasos de agua al día para facilitar el tránsito intestinal.



8. El alcohol engorda. Los vinos, champán, copas y los licores nunca suelen faltar en los eventos navideños, si bien abusar de ellos supone una ingesta de calorías "vacías e inútiles". "Este tipo de bebidas producen un aumento de peso y no aportan ningún tipo de nutriente al organismo", han recalcado expertos del Grupo NC Salud.



9. Realizar ejercicio. Realizar 45 minutos diarios de ejercicio ayudará a contrarrestar los excesos navideños y reducirán la sensación de apetito.



10. La báscula, tu aliada. No hay que obsesionarse con el peso, tampoco conviene perderlo de vista, por lo que es importante pesarse un par de veces durante las fiestas navideñas. "El resultado de la báscula te dará una pista de cómo de exigente has de ser contigo mismo en la próxima cena", ha zanjado la nutricionista de Blua de Sanitas.