Cómo vestir con estilo y verse bien los días de lluvia

Hace frío, llueve pero lo peor de todo es que los próximos días no se avecinan aun mejores. Hasta marzo los días de sol no llegarán... ¡Quedan dos meses por delante! Pero eso no significa que nuestros looks sean tan grises como los días. ¿A quién se le ocurriría que cuando hace mal tiempo hay que vestirse de colores aburridos?

¡Eso se ha acabado! Hemos preparado una lista con trucos para ponerte de mejor humor con solo mirarte al espejo antes de salir, aunque en la calle caigan chuzos de punta.

1.Apuesta por el color. No es una cosa nuestra, lo hemos visto en las pasarelas. Emilio Pucci, Valentino, Alberta Ferretti y Gucci subieron a la pasarela looks en bloque en amarillo, rosa, azul, verde y morado. Estos colores no pueden ser más alegres y levantan el ánimo hasta a las personalidades más grises.

2.Camisetas y sudaderas con mensaje. Que no tienes suficiente con decirte a ti misma lo mucho que vales o que puedes con todo, no pasa nada porque tu ropa te lo recordará. Dior subió a la pasarela sus camisetas reivindicativas, pero en las tiendas low cost también podemos encontrar opciones más económicas que inyecten una buena dosis de 'buen rollo'.

3.Escoge complementos divertidos. Esta temporada están más de moda que nunca los bolsos con pins y parches, que le dan un toque muy naif y los looks, aunque también puedes apostar por los bolsos con forma de animales, como los de elefante de Loewe, que es el nuevo objeto de deseo fashionista y se los hemos visto a las it girls, que Zara ha clonado y aún está en rebajas, o con forma de puerco espin, en aun está disponible en algunas tiendas físicas de Bimba y Lola.

4. Abrigos en clave maxi. Se los hemos visto a Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Rihanna, Olivia Palermo y son la mejor prenda para luchar contra el frío y la lluvia, una tendencia que subieron a la pasarela Alvarno, Chloé, Balenciaga...

5. Botas over the knee. Estas botas que sobrepasan la rodilla son las favoritas de Kendall Jenner, pero también se las hemos visto a Cristina Pedroche en El Hormiguero en versión terciopelo. ¡Irás calentita y derrocharás estilo.

6. Paragüas. Apuesta por uno grande, nada discreto, que además te librará de un buen resfriado. Pasar el resto del día calada no es, para nada, una buena idea.

7. Maquíllate. Parece una obviedad pero si te ves guapa, estarás de mejor humor y se lo transmitirá a los demás.