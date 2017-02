Los parecidos razonables de la alfombra roja de los Goya

Glamour y sofisticación a raudales fue lo que se vio en la alfombra roja del Madrid Marriot Auditorium Hotel, donde la noche del sábado se entregaron los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español que reunió a numerosas caras conocidas.



Entre tanto look de infarto, se pudieron observar desfilando por la codiciada alfombra algunos estilismos similares y otros idénticos. Sí, nuestras celebrities han llevado vestidos que ya habían usado otras compañeras. ¿Será que en moda está ya todo inventado?



El copiazo de Bárbara Lennie a Sienna Miller

Tres son multitud

EFE

La inspiración de Amaia Salamanca en Paula Echevarría

EFE/REUTERS

En los Globlos de Oro, Sienna Miller causó sensación con un look que le permitió lucir abdominales, un estilo que volvió a repetir al día siguiente en la premiere de Live by Night, cuando se enfundó un Gucci azul y dorado con volantes de tul y transparencias en el abdomen. Menos de un mes después, la actriz española Bárbara Lennie se ha decantado por el mismo diseño para asistir a los Goya. ¿A quién le sienta mejor? ¡Cuestión de gustos!Los parecido de los vestidos de Antonia Sanjuan y Melina Matthews con el de Gwyneth Paltrow no parecen casualidad. Corría 2012 cuando la hija adoptiva de Talavera de la Reina se enfundó uno de esos vestidos que hacen historia: un Tom Ford de estilo minimalista blanco con capa con el que demostró que el blanco también podría ser un color para pisar la alfombra roja. Ese creó tendencia, tanta que Antonia Sanjuan, vestida de Juanjo Oliva, y Melina Matthews, enfundada en uno de Menchén Tomás, han coincidido con estos dos vestidos muy similares a los de la oscarizada actriz.Aunque Amaia Salamanca ha apostado este año por el color negro y años atrás Echevarría lo hizo por el verde, era imposible no relacionar estos dos looks cuajados de paillettes que han compartido las dos amigas. Ambos con cola, con escote de vértigo y con lentejuelas; solo les separaba el tiempo, ya que Amaia lo ha lucido en Los Premios Goya 2017 y Paula durante el mismo festival, pero en 2013. Otra diferencia es el diseñador, en el cual Amaia ha confiado para esta edición en Pronovias y Paula fio su look a Dolores Promesas.