La capa, la última tendencia a la que se suma la Reina Letizia

Letizia Ortiz siempre nos sorprende con 'looks' de lo más diferentes y estudiados según el acto al que acuda haciéndoles notables guiños.

Este lunes la Reina Letizia acudía acompañando a su marido el Rey Felipe a la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2016 con un original vestido verde con capa que le llegaba hasta la rodilla. El evento tuvo lugar en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares.

A la Reina Letizia le gusta innovar siempre que acude a eventos de moda y diseño. En esta ocasión, ha apostado por vestido diferente a la par que sobrio en color verde con capa. Un vestido especial precisamente por ese detalle, que no pertenece al diseñador Juanjo Oliva como han afirmado algunos medios. Además, la Reina lucía unos pendientes que son tendencia en la actualidad como son los ear cuff. Se decantó por unos stilettos animal print muy habituales en sus looks. Y en cuanto al peinado, Letizia se recogió el pelo en un moño muy elegante que le queda de maravilla.

Está claro que Letizia apuesta por la moda -un sector de lo más importante tantoen nuestro país como en el resto del mundo- y le gusta estar al tanto de las últimas tendencias. Una vez más, la mujer de Felipe VI nos deleita con una nueva tendencia que ha incluido en su armario donde consigue el equilibrio con el estiloso modelo, prudente color y recogido del pelo y el toque chic de sus pendientes.

Pero el nuevo 'look' de la Reina no fue el único protagonista, el discurso del Rey sobre la innovacción puso en el punto de mira la necesidad como país de apostar por los emprendedores: "Todos somos conscientes de la necesidad de la innovación: un emprendedor, una empresa, un sector o un país que en un mundo tan globalizado no innova queda, en el mejor de los casos, a remolque de los demás; y pierde, con ello, capacidad de iniciativa, liderazgo y competitividad". Así mismo, Don Felipe señalaba: "Si queremos de verdad impulsar la innovación en nuestro país, lo debemos hacer entre todos; participando activamente en los procesos que la materializan, o apoyando, incentivando, premiando y dando la debida consideración y atención social a sus protagonistas, a sus obras e iniciativas. Realmente, se trata de una actitud, incluso de una cultura, pues sabemos que la financiación, gasto, inversión o patrocinio, en sí misma, aunque muy necesaria, no garantiza por sí sola la innovación".