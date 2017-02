San Valentín ya está aquí y encontrar el regalo perfecto con el que no defraudar a la pareja no es nada fácil. A continuación te proponemos cinco regalos originales para San Valentín de todo tipo de precios con los que seguro sorprenderás como nunca lo has hecho:



Comprar una estrella

Desde 60 euros puedes comprar una estrella, bautizarla con el nombre de tu pareja y regalársela. Hay varias empresas con las que puedes obtener un certificado, el mapa de la estrella y su ficha técnica. Una estrella es un regalo tan original y romántico que tu pareja jamás olvidará.

Comprar una estrella es posible / Getty Images

Un cuento con vuestra historia de amor

Si eres un romántico empedernido seguro que esta idea te encantará. Puedes escribir un cuento con vuestra historia de amor pero si quieres ir más allá hay empresas que pueden hacerlo por ti e incluso permiten personalizarlo con ilustraciones en las que apareceréis como un dibujo animado.



Una noche de glamping

Ver todas las constelaciones del cielo desde una tienda de campaña con todas las comodidades de un hotel 5 estrellas es posible gracias al glamping, una nueva forma de pasar unas vacaciones diferentes que aúna el relax que proporciona el contacto con la naturaleza con el lujo. Esta idea es perfecta para hacer una escapada romántica y celebrar San Valentín.

Una escapada a un glamping es un buen regalo / Getty Images

Mensajes en la decoración de casa

Tazas, cojines, vinilos y hasta colchas con una declaración de amor a tu pareja es otro buen regalo.

Desayuno a domicilio

Si quieres sorprender a tu pareja desde primera hora de la mañana puedes hacer que una empresa de catering os lleve el desayuna a casa. Bollería, zumo recién exprimido, dulces, etc. Será un despertar inolvidable.