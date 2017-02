Ivanka Trump: las claves de su estilo working girl sofisticado

Cada mañana, cuando sale por la puerta de su casa en Nueva York, un grupo de paparazzis espera a que Ivanka Trump les dé los buenos días y así fotografiar sus looks que darán la vuelta al mundo. La hija de Donald Trump, y su ojito derecho, es ya un icono de estilo para muchas mujeres en el mundo que ven en ella un modelo a seguir por su elegancia y sencillez.

Como su madre Ivana, Ivanka también se dedicó a la moda durante una etapa de su juventud. Entonces desfiló para algunos de los más grandes: Ralph Lauren, Versace, o Thierry Mugler. Ivanka lo dejó para estudiar Economía en la Escuela de Negocios Wharton. Después unió sus dos pasiones: la moda y los negocios. En ese momento creó la firma que hoy lleva su nombre.

Tanto en la campaña electoral como en otros eventos, la hija de Trump ha aparecido con conjuntos muy elegantes y sofisticados; sobre todo, vestidos y trajes de pantalón y chaqueta de ´working girl´. Una de las prendas que más ha impactado, es el vestido de Oscar de la Renta color verde intenso que llevó hace unas semanas. Con él dio una lección de estilo al demostrar que un look de trabajo no tiene por qué ser aburrido.

Aunque el vestido por el que se la recordará durante muchos años será por el Carolina Herrera que se enfundó para la fiesta después de la toma de posesión de su padre con el que parecía una auténtica princesa.

No cabe duda de que a Ivanka le gusta la moda. Por eso no es de extrañar que dentro de su firma comercialice complementos como guantes, gafas de sol, sombreros, bolsos e incluso joyería. "Nueva York me inspira para crear", ha dicho la diseñadora, que crea piezas con un estilo tan urbanita como el suyo.