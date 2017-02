Gigi Hadid y nuestra Blanca Padilla, chicas Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger ha cambiado Nueva York por Venice Beach y los rascacielos por las tumbonas en la playa. Lo nuevo de la firma estadounidense se ha presentado en Los Ángeles y no en la Gran Manzana, como acostumbraba hasta ahora. La colección primavera-verano 2017 (Tommy se ha apuntado al 'see now, buy now') bebe de la cultura californiana, la creatividad y su moda.

Sobre la pasarela, modelos como la portuguesa Sara Sampaio o la española Blanca Padilla desfilaron con las colecciones 'TommyNow' y 'TommyXGigi', la segunda colección cápsula de la modelo Gigi Hadid para la firma. Hadid también se subió a la pasarela para mostrar las novedades de la firma entre malabaristas, patinadores y, como telón de fondo, grafitis y atracciones de feria, además de los icónicos 'food trucks'.

En 'Tommyland', como así ha bautizado la firma al espacio, se vieron faldas patchwork, cazadoras y pantalones vaqueros con parches, y conjuntos de faldas y tops de rayas con un toque muy juvenil, que se tiñó de sus colores de referencia como el azul, el blanco y el rojo.

Lo nuevo de Tommy Hilfiger es desenfadado y cómodo, pero también muy cool, como lo demuestran las botas y las zapatillas con las que completan los looks. Y de ello fueron testigos Lady Gaga, que se sentó en el 'front row', y Fergie, que puso la banda sonora.

Pero el 'see now, buy now' no es el único guiño 'millennial' de Tommy. También ha incluido 'Snap: shop', una aplicación que, mediante una foto, permite comprar al instante una prenda del desfile o de un catálogo.