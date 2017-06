Los falsos mitos de la depilación con maquinilla

En la mayoría de ocasiones se habla de todos los contra que la depilación (da igual el método que se emplee) puede generar en nuestra piel, sin embargo, como todo en esta vida, también tiene pros de los cuales parece no interesar hablar de ello.

Pero un reciente estudio científico elaborado pro el Instituto Clínico Eurofins, ayudado por la marca de maquinillas Venus, ha demostrado que algunos mitos sobre la depilación con maquinilla son, en realidad, falsos.



Falsos mitos de la depilación

1. "Depilarse todos los días no hace que el vello crezca más grueso y oscuro". Falso, el color y crecimiento del vello viene determinado por lo que hay dentro: la genética y las hormonas. Cuando el vello vuelve a crecer después de haber cortado la punta que es más fina, genera la impresión de que es más grueso, pero no lo es.

2. "Apretar más no te da una depilación más apurada". Apretar demasiado la maquinilla puede provocar cortes y tirones. Deja que la maquinilla trabaje por ti manteniendo el cabezal paralelo a la piel para que la maquinilla pueda hacer su trabajo. Aplica movimientos ligeros para conseguir una depilación apurada, cómoda y sin irritaciones.

3. "Con la depilación no se va antes el moreno". ¡Ni caso a este falso mito! No se puede depilar el moreno. En realidad, una depilación periódica mejora el moreno porque barre la capa superior de piel escamosa que oculta un brillo fantástico. Esta exfoliación permite que el sol ataque más fuerte, por lo que no hay que descuidar la protección solar también en las piernas y en las zonas depiladas.

4. "Depilarse todos los días no es malo para la piel". Si tienes vello denso y te crece deprisa, posiblemente te encuentres más cómoda depilándote todos los días. Además, depilarse con una maquinilla le da un aspecto y sensación más suave a la piel porque exfolia las células muertas.

5. "No cojas prestada la maquinilla de tu pareja". Es evidente que esto tiene varias razones por las cuales no estamos a favor de compartir maquinilla. Primero, porque no es higiénico. Segundo, porque tienes que cubrir un área más grande y podrías desgastar la relación y su maquinilla. Y tercero porque las maquinillas para mujeres están diseñadas específicamente para sus curvas.