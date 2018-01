Madrid Fashion Week 2018: María Escoté llena la pasarela de prendas futuristas

La Mercedes-benz Fashion Week Madrid ha dado el pistoletazo de salida y la diseñadora María Escoté ha sido una de las primeras en subirse a la pasarela, llevando a todos los presentes a la luna. Bajo el nombre María on the moon la diseñadora ha presentado su colección Otoño-Invierno 2018/19. Sin embargo, muchas de las prendas que hemos contemplado hoy ya pueden adquirirse, siguiendo el movimiento See now, buy now.

Inspirada en la luna, la colección de Escoté nos trae una propuesta futurista combinada con el estilo de los años 60. Calados circulares que nos recuerdan a la luna llena, acabados plastificados o paillettes metalizados combinados con un estampado plagado de color con motivos clásicos como la pata de gallo o los cuadros. Los lunares son ya un clásico de la diseñadora y tampoco han faltado en esta colección al igual que las plumas, que llegan arrasando esta temporada.

Pero sin duda lo más comentado del desfile son las botas transparentes que han lucido las modelos con perlas en la punta y al principio de tamaño XXL.

Miley Cyrus, Katy Perry o Rita Ora son algunas de las internacionales que se decantan por los diseños de María Escoté mientras en nuestro país podemos verlos en Paula Echevarría, Raquel Sánchez Silva o Cristina Pedroche, entre muchas más. Por lo tanto atentos a sus diseños por que muy pronto los veremos en las alfombras rojas del mundo entero.