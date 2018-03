Los 5 mejores looks de la semana en Instagram

El invierno da ya sus últimos coletazos y eso se nota en Instagram, dónde las blogueras comienzan ya a lucir las tendencias de la primavera 2018 y nos dan así grandes ideas para vestir los próximos meses.



Sara Carbonero nos da las claves de cómo lucir un chubasquero con estilo. Afincada en Oporto, la periodista convive con la lluvia casi a diario y para combatirla ha decidido hacerse con una de las prendas estrellas que todas las tiendas ´low cost´ tienen ya en sus colecciones, el chubasquero. La combina a la perfección con una chaqueta vaquera.





Vanessa Pergón nos presenta en un solo look las tendencias de esta primavera. Con riñonera, estampado de cuadros, zapatillas con pelo y bina francesa a la bloguera no le falta detalle.Rebeca de A Trendy Life se ha enfundado en un abrigo perfecto para estos meses y lo ha combinado de una forma ´casual´ que nos ha encantado.Belén de B a la Moda también ha presentado un ´look´ muy primaveral y sobre todo muy ´copiable´.Ester Bellón de ´Mi armario en ruinas´ no falta una semana más en esta lista. En esta ocasión, lo hace con un vestido turquesa y un abrigo, que os parece una buena inversión para los próximos meses.