Los mejores ´looks´ de las famosas para copiar esta Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y toca hacer maletas. A continuación, te mostramos algunos 'looks' perfectos para lucir estas vacaciones, tanto si viajas a alguna ciudad como si tu plan pasa por hacer alguna escapada rural. Propuestas cómodas y con estilo en los que inspirarte para triunfar esta Semana Santa:



Vacaciones rurales:

Más findes así ?? Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el Nov 13, 2016 at 11:29 PST

Vacaciones en la ciudad:

Vacaciones en la nieve:

Chicle de fresa ?? Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el Dic 19, 2017 at 3:26 PST

Vacaciones en la playa:

Monday ?? Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el Mar 19, 2018 at 8:50 PDT

Looks perfectos para el aeropuerto:

Si esta Semana Santa será para ti lo más rural, en tu maleta no deben de faltar jeans de varios colores, jerseys de punto gordo ySi estos días optas por visitar alguna ciudad,y los bolsos cruzados serán tus mejores aliados para poder andar kilómetros y kilómetros sin perder un ápice de glamour.Dulceida nos dejó este inviernoy perfecto para practicar con estilo los deportes de nieve.estas vacaciones y tu plan para estos días es vivir bajo una sombrilla y una tumbona? Estos son algunos de las prendas que no pueden faltar en tu maleta.Completa tu maleta con el look perfecto parainspirándote en estos estilismos que las blogueras ya han lucido: